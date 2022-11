De Oaxaca para Wakanda

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14 (EL UNIVERSAL).- Rapera, migrante, periférica e indígena zapoteca, así se define Mare Advertencia, la oaxaqueña representante del hip-hop que hace algunos días fue revelada como una de las artistas que participa en el soundtrack de la película de Marvel, Black Panther: Wakanda Forever con una canción que hizo en conjunto con la activista, compositora e intérprete Vivir Quintana.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Mare, quien comenta que no tuvo una formación musical académica, recuerda que desde muy pequeña tuvo claras sus habilidades para la expresión artística.

"Oaxaca, culturalmente hablando, tiene la posibilidad de encontrarte naturalmente con muchas manifestaciones artísticas, desde la música de banda, tradicional, las calendas", menciona convencida.

Mare creció entre el contexto cultural oaxaqueño y el migratorio, pues tuvo que ir a vivir a la Ciudad de México con su familia. "Afortunadamente, el entorno en el que me desarrollé me dio esa sensibilidad y ese acercamiento al arte", apunta.

Para ella, habitar la periferia es también una búsqueda constante de su lugar. Aunque su familia es de Santa Martha Latuvi, una comunidad de la Sierra Norte del estado, Mare pertenece a la primera generación de su familia que nació en la ciudad de Oaxaca, tras migrar.

"Mi mamá creció en Neza y veníamos de un proceso migratorio que me hizo cuestionar mi lugar en el mundo. Empecé a ver las manifestaciones culturales que tienen lugar en las brechas generacionales e identitarias. Así conocí primero el grafiti y, con ello, comencé a acercarme a música como el reggae, el ska, el rock, el pop… y de pronto, en una coincidencia, me topé al rap y me gustó", relata.

Escribir versos, sin embargo, es parte de su formación familiar, pues su mamá es asidua a la poesía, por lo que Mare creció cercana a este género, así como a la narrativa de los pueblos originarios. "Ese proceso me favoreció en el ejercicio con la palabra", dice al respecto.

Pionera

Los inicios de Mare en el hip-hop se remontan a 2004, cuando formó parte de Advertencia Lírika con otras seis personas. "Empezamos buscando y generando espacios porque nos gustaba algo que no era popular en Oaxaca", comenta. En ese grupo eran tres mujeres, pero fue sólo Mare quien continuó su camino en la música.

"Yo nunca supe a dónde me iba a llevar el rap. Me enfrentaba una y otra vez a la incertidumbre. Hasta este día, aun con los logros que he alcanzado, vivir del arte en un país como México, con una cultura devaluada, con esta marginación y criminalización hacia las juventudes y las formas de pensamiento disidente… se hace complicado vivir de la música y más sin el acompañamiento de una industria", reflexiona.

Y es que a pesar de que una de sus creaciones fue seleccionada para el soundtrack de una película internacionalmente conocida, fue hasta hace muy poco que comenzó a trabajar con una manager, pero sigue siendo independiente en su música.

Rap para comunicar

Aunque noticias como la de su canción con Vivir Quintana le han dado mucho reconocimiento en redes sociales y también en las calles, Mare asegura que para ella hacer música es un trabajo como cualquier otro.

La noticia sobre la inclusión de la canción Árboles Bajo el Mar en la nueva entrega de Black Panther le sorprendió, asegura. Sobre el día en que ocurrió la colaboración, recuerda haber recibido directamente la invitación a participar del productor del soundtrack en México en los últimos días de mayo.

El mismo día en que acudió al estudio a platicar sobre el proyecto, grabó con Vivir Quintana la canción que seleccionaron luego de conocer las bases. Pero hasta ese entonces no sabían qué película era.

Acerca de la colaboración con la activista, feminista y autora de la Canción sin Miedo, que se ha convertido en un himno de la lucha de las mujeres contra la violencia feminicida, Mare precisa que aunque otros artistas ya habían grabado, la canción de ambas fue elegida por contener sonidos prehispánicos que conectaban con la historia de Namor, el personaje que interpreta el mexicano Tenoch Huerta.

Mare recuerda que en un principio la colaboración con Vivir no estaba contemplada, sino que ambas trabajaron en la misma canción de manera simultánea, aportando cada quien una parte importante.

Pese a que fue una jornada exitosa, la inclusión de la canción no estuvo asegurada sino hasta un mes antes de compartir la noticia en sus redes.

"Con Vivir nos conocimos desde hace varios años, nos caemos muy bien y aunque no habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntas, había un acercamiento", agrega.

Ambas artistas han creado —a lo largo de sus carreras— canciones que empatizan con el movimiento feminista y que les han otorgado el reconocimiento de las mujeres que lo integran. "Sigo procesándolo, yo no sabía el alcance que iba a tener esta noticia", dice.

Fue en uno de sus días libres cuando el soundtrack fue publicado, el 2 de noviembre.

Emocionada, decidió compartir la noticia con sus seguidores un día después.

Mare Advertencia está por cumplir 20 años de carrera musical, por lo que trabaja para lanzar un álbum conmemorativo a fin de celebrar sus primeras dos décadas rapeando, así como un nuevo show.

"Cuando empecé a hacer rap, era una necesidad comunicativa y de catarsis y lo sigue siendo. Es bonito el reconocimiento de la gente, pero la motivación primera fue mi historia y eso no ha cambiado", afirma.