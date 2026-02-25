DEBUTA EN VOGUE

CIUDAD DE MÉXICO.- Danna debuta en la portada de Vogue con una editorial que confirma su transición hacia una imagen más depurada y alineada con los códigos actuales de la moda. La selección de looks privilegia la construcción, la proporción y el contraste entre volumen y ajuste, con piezas de firmas clave como Dior, Louis Vuitton, Sacai y Alaïa. El resultado es un guardarropa que oscila entre la sastrería estructurada, el dramatismo escultórico y el minimalismo técnico, elementos que hoy dominan las conversaciones de la industria.

EL ADN DE DIOR

El look de portada retoma los códigos clásicos de la maison: camisa negra de líneas limpias con moño estructurado al cuello y minifalda de corte preciso. La silueta enfatiza el torso y las piernas, creando un balance entre formalidad y modernidad. La construcción responde al ADN de Dior, donde la sastrería define la postura y la prenda actúa como marco del cuerpo, no como adorno. El resultado es una imagen pulida, con una estética que remite al uniforme reinterpretado desde la alta moda.

VESTIDO LOUIS VUITTON

Louis Vuitton propone una silueta con énfasis en la estructura. El vestido se ajusta al torso y se expande hacia la parte inferior, generando volumen controlado. La pieza destaca por su construcción, donde las líneas definen la forma antes que el estampado o el ornamento. Este tipo de silueta responde a la tendencia actual de explorar el cuerpo como base para crear formas tridimensionales, un recurso frecuente en las colecciones contemporáneas de la firma.

VESTIDO SACAI

CON GUANTE ALAÏA

Sacai mantiene su lenguaje híbrido con una pieza que combina elementos estructurados con zonas de mayor fluidez. La prenda construye una silueta dinámica que cambia según el movimiento. El guante de Alaïa introduce un elemento técnico que estiliza el brazo y añade continuidad visual. La combinación resalta el contraste entre texturas y refuerza la idea de styling como herramienta de construcción estética.

CONJUNTO

BURBERRY

El look compuesto por top y falda de Burberry apuesta por una silueta estructurada y pulida, donde el corte preciso y las líneas limpias resaltan la figura con elegancia contemporánea.