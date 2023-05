Defensa de Lyle señala presuntas irregularidades en apelación

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- Aunque se pensaba que con la sentencia de 5 años en prisión y 8 de libertad condicional que le fue impuesta a Pablo Lyle por el delito de homicidio culposo se acabaría el proceso legal que enfrentó desde 2019, tal parece que aún falta mucho por presenciar.

El actor no sólo enfrenta una demanda civil, sino que se ha dicho que podría ser deportado a México, esto debido a que sus abogados se encuentran trabajando en una apelación para que el juicio sea anulado, sin embargo, un presunto "castigo" en el caso ha evitado que este recurso sea presentado ante la corte, por lo que los litigantes decidieron interponer una queja.

Según alega la defensa, los encargados de la transcripción del juicio no sólo no entregaron en tiempo y forma este documento que resulta ser de suma importancia, sino que, además pretendían un cobro excesivo por ello.

De acuerdo con información presentada por "Ventaneando" está situación ya fue expuesta ante el juez, y es que el pasado 18 de mayo se llevó a cabo una breve audiencia en la que cada una de las partes, la defensa y los encargados de la transcripción presentaron sus argumentos.

Según la emisión de Azteca los transcriptores aseguraron que nunca fueron informados que el documento iba a ser utilizado para una apelación y pidieron no ser señalados por los errores de los abogados: "nosotros nos mantenemos firmes en nuestro alegato que, si ellos hubieran hecho la petición de la manera correcta y especificando que la transcripción era para una apelación, nos hubiéramos evitado todo esto".

Por su parte, la defensa asegura que no existía ninguna otra razón para solicitar la transcripción de todo un juicio, además de que dicha solicitud fue hecha y pagada hace más de tres meses, inmediatamente después de que el actor mexicano recibiera su condena.

Mientras se soluciona toda esta situación, la corte ofreció un nuevo plazo para la entrega de dicho documento, la cual se vence este 24 de mayo, a las cinco de la tarde, incluso, convocó a una nueva audiencia para un día después.