Del Toro recibirá reconocimiento del British Film Institute

El aclamado cineasta mexicano Guillermo del Toro recibirá el prestigioso BFI Fellowship del British Film Institute (Instituto de Cine Británico), convirtiéndose en el primer mexicano en recibir esta distinción en reconocimiento a su extraordinaria carrera en el cine.

Según un comunicado oficial emitido este miércoles, la ceremonia de homenaje se llevará a cabo en Londres en mayo de 2026, durante la cena anual organizada por Jay Hunt, presidente del BFI. Aunque la fecha exacta aún está por determinarse.

"El premio reconoce su extraordinaria aportación al cine y el arte único que impregna su obra, tanto en animación como en acción real, y su influencia como cineasta mexicano, trabajando en español e inglés", señaló el BFI en su comunicado.

Del Toro, quien ha ganado tres premios Oscar y estrenó recientemente su adaptación de "Frankenstein", expresó que este reconocimiento representa un momento emocionante en su carrera como narrador:

"Unirme a un panteón tan selecto y ser reconocido por el BFI es un honor. El cine británico me ha influenciado profundamente, y he disfrutado de una larga y fructífera colaboración con grandes talentos a ambos lados de la cámara durante décadas". Añadió que continuará trabajando para ser digno de la confianza que se ha depositado en él.

Por su parte, el BFI destacó la estrecha relación de Del Toro con la institución y su continuo apoyo al talento británico. "Su obra es instantáneamente reconocible por su audaz imaginación y su capacidad para contar historias fantásticas", comentó Jay Hunt.

La institución también resaltó la magia y la inspiración que Del Toro ha aportado tanto a otros cineastas como al público global.

Entre los nombres más ilustres que han recibido el BFI Fellowship se encuentran figuras legendarias como David Lean, Bette Davis, Akira Kurosawa, Elizabeth Taylor, Orson Welles, Martin Scorsese, Spike Lee y Tom Cruise.

El sacrificio del éxito

Del Toro, ganador del Oscar como Mejor Director y Mejor Película en 2018 por "La forma del agua", repitió éxito en 2023 con su versión de "Pinocho". En 2006, "El laberinto del fauno" se alzó con tres estatuillas por Mejor Dirección de Arte, Mejor Fotografía y Mejor Maquillaje. Además, el cineasta cuenta con seis premios Ariel.

En una entrevista concedida a EL UNIVERSAL en 2023, Del Toro reflexionó sobre el impacto personal y creativo de su trabajo: "Mis películas son una cápsula del tiempo que me recuerdan dónde estuve en mi vida. Son pura biografía".

También compartió el sacrificio que ha significado para él hacer cine, especialmente en su vida personal: "Puedo decirte que fracasé en mi vida personal para poder hacer películas. En la vida no puedes hacer ambas cosas, tienes que ser muy bueno en lo que haces y no tan bueno en todo lo demás. Tienes que decidir qué vas a querer hacer. Así que, al voltear a mi filmografía, veo lo ausente en la mayor parte de mi vida personal".