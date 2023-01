Desahogo de Shakira era necesario: Susana Zabaleta

A-AA+

Susana Zabaleta sabe perfectamente cómo es cantar al amor, a la pasión y al deseo, por eso asegura que entiende perfectamente la forma en que la cantante Shakira desahogó su desilusión por Gerard Piqué, al escribir un tema como "Music Sessions #53".

"Cuando una mujer engaña a su marido es una pu... y cuando un hombre engaña a su mujer decimos: 'ay, el macho, es que claro tenía 10 años más que él'. Pero Piqué... ¡ridículo y poco hombre! Porque las cosas a escondidas no, se vale voltear y decir: '¿sabes? Me está gustando alguien más'. Ahora hay tantas posibilidades de decir las netas", expresa Susana.

La soprano comentó que en la actualidad las relaciones pueden ser abiertas, por lo cual considera que si el exfutbolista le hubiera planteado esta posibilidad a Shakira, consciente de que ella podría hacer lo mismo pero de común acuerdo, tal vez las cosas hubieran sido diferentes.

Incluso considera que la aparición de Clara Chía, quien ha sido blanco de indirectas en la canción producida por el DJ argentino BZRP, sólo fue señal de que algo ya andaba mal.

"Yo no creo que haya sido culpa sólo de ella, tal vez ellos ya no estaban bien, cosas que nunca sabremos, lo que sí sabemos es de la poca honestidad de Piqué, porque eso es lo que nos duele a las mujeres, el rollo de la mentira".

Lo que aplaude de la colombiana es la forma en que ella le dio vuelta a las cosas y las tomó de inspiración, porque ella siempre ha pensado que las cosas duras vuelven a la gente más fuerte.

"Van a ver a Shakira cantar cosas muy padres como lo hacía antes... bendita sea Clara Chía que la va a inspirar", bromea.

Susana misma ha interpretado temas que van con dedicatoria, por ejemplo, su nuevo sencillo "Mi amante amigo", el cual aseguró, va dedicado para una persona con la que siempre ha contado y que el amor que se tienen los ha mantenido unidos, pero es hora de decirle adiós.

"Creo que esa canción nos queda a todos, yo creo que todos en la vida hemos tenido un amor incondicional".

Zabaleta se prepara para subir este jueves al escenario de la Sala Nezahualcóyotl, del Centro Cultural Universitario, junto al tenor Fernando de la Mora y la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, en un concierto donde rendirán homenaje a compositores mexicanos, con el fin de recaudar fondos para la Fundación Comparte Vida, A.C., enfocada en la lucha contra la leucemia.