Desalojan casa de Héctor Parra mientras el actor cumple condena

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (EL UNIVERSAL).- Después de una batalla legal que inició en 2021 con una denuncia por abuso sexual y que terminó en mayo de este 2023, el actor Héctor Parra se encuentra cumpliendo una sentencia de 10 años y seis meses en el Reclusorio Oriente, mientras su hija mayor, Daniela, continúa luchando por demostrar su presunta inocencia.

Desde que el actor fue detenido, hace más de dos años, la joven ha hecho de todo para defenderlo y sobre todo cubrir los gastos que ha generado el caso. En distintas ocasiones, Daniela ha hecho uso de las redes sociales no sólo para dar detalles de la salud y los días en prisión de su padre, también para manifestarse ante las presuntas irregularidades dentro del proceso.

Sin embargo, ahora aprovechó estas plataformas para compartir algo mucho más personal; y es que la joven reveló que se vio obligada a visitar la casa que era de su padre para empacar las cosas que todavía estaban dentro y desalojarla, y aunque no explicó los motivos, si confesó su sentir al respecto.

La joven, mediante un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, señaló que mientras guardaba cada uno de los objetos los recuerdos le vinieron a la mente, pues en medio de esas cuatro paredes solían pasar horas y horas juntos disfrutando de la música, los juegos de mesa o simplemente observando fotografías: "Hoy tuve que vaciar la casa de mi papá... mudarlo, en realidad. Y mientras guardaba todas sus cosas, su ropa, sus cassettes de hace añísimos, los álbumes de fotos, los juegos de mesa donde podíamos pasar horas y horas jaja y miles de cosas más", escribió.

Pero, a pesar de que no están juntos, Daniela aprovechó para reflexionar y agradecer el poder tener a su padre con vida y transformado en un mejor ser humano: "Solo me queda agradecerle a Dios porque aunque estamos lejos, lo tengo vivo y listo para disfrutar la vida desde otra perspectiva, porque hace dos años era un gran hombre, pero hoy, es un ser humano extraordinario, te amo pa", finalizó.

Las palabras de Parra causaron gran impacto entre sus seguidores, quienes continuaron expresándole su apoyo y le pidieron no perder la fe: "Admiro como enfrentas tu situación", "Sigue adelante no te rindas", "En la vida se gana o se aprende y tú y tu papá son ganadores, en verdad eres ejemplo de una buena hija y una excelente persona", "Ánimo hay muchas personas que estamos con ustedes", "Un abrazo Dani, bendiciones", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Para la familia de Héctor Parra esta situación no ha culminado; a pesar de que el actor ya fue sentenciado, su abogada adelantó que buscarán agotar todas las instancias con la única finalidad de demostrar su inocencia o reducir su tiempo en prisión. Hasta ahora no se sabe cómo va el proceso legal.