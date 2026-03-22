Lo que debes saber de "El regreso", el documental de BTS

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- El

llegará el

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, pocos días después de la transmisión global del concierto especial "BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG", que marca su primera presentación conjunta en cuatro años.El documental se estrenará elen. "" ("BTS: El regreso") sigue el, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin y Jungkook en, donde retoman actividades como grupo tras enfocarse en proyectos individuales y cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.De acuerdo con la información de la plataforma, el documental ofrece accesoaldel nuevo álbum "Arirang", mostrando sesiones en estudio, conversaciones internas y decisiones sobre el rumbo artístico de la banda.También aborda losa ladespués de una, en un contexto donde las tendencias han cambiado.El documental gira en torno a la producción de "Arirang", eldel grupo desde "Proof" (2022). Además, discuten la necesidad de adaptarse a nuevas dinámicas del k-pop sin perder la identidad que los consolidó como fenómeno global.La producción está dirigida por, conocido por trabajos como The Stringer y The Greatest Night in Pop. El documental fue desarrollado por las compañíasDesde su, BTS se posicionó como uno de los grupos más influyentes del k-pop a nivel mundial, con una base de fans llamadas ARMY que tiene gran impacto en la industria musical, incluso en dinámicas de venta de boletos y consumo digital.Tras casi, el grupo retomó actividades con unque puedes ver en la