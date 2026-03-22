Lo que debes saber de "El regreso", el documental de BTS
Tras casi cuatro años, BTS vuelve con un concierto y un documental que revela su nueva etapa.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- Eldocumental de BTS llegará el 27 de marzo de 2026
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a Netflix, pocos días después de la transmisión global del concierto especial "BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG", que marca su primera presentación conjunta en cuatro años.
El documental se estrenará el 27 de marzo de 2026 en Netflix. "BTS: The return" ("BTS: El regreso") sigue el reencuentro de RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin y Jungkook en Los Ángeles, donde retoman actividades como grupo tras enfocarse en proyectos individuales y cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.
De acuerdo con la información de la plataforma, el documental ofrece acceso detrás de cámaras al proceso creativo del nuevo álbum "Arirang", mostrando sesiones en estudio, conversaciones internas y decisiones sobre el rumbo artístico de la banda.
También aborda los desafíos de regresar a la industria musical global después de una pausa prolongada, en un contexto donde las tendencias han cambiado.
El documental gira en torno a la producción de "Arirang", el primer álbum del grupo desde "Proof" (2022). Además, discuten la necesidad de adaptarse a nuevas dinámicas del k-pop sin perder la identidad que los consolidó como fenómeno global.
La producción está dirigida por Bao Nguyen, conocido por trabajos como The Stringer y The Greatest Night in Pop. El documental fue desarrollado por las compañías This Machine y HYBE.
Desde su debut en 2013, BTS se posicionó como uno de los grupos más influyentes del k-pop a nivel mundial, con una base de fans llamadas ARMY que tiene gran impacto en la industria musical, incluso en dinámicas de venta de boletos y consumo digital.
Tras casi cuatro años de pausa, el grupo retomó actividades con un concierto en Seúl que puedes ver en la plataforma de streaming.
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