Chappell Roan se defiende, tras polémica con hija de futbolista

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).-

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, luego de la polémica que se desató cuando, el futbolista Jorge Luiz Frello Filho "" la señaló por, presuntamente, haber enviado a unde seguridad a reprender a su hija de 11 años, por acercarse a laen que la jovense encontraba desayunando; asevera que no se percató de cómo se concatenaron los hechos.El arribo de, país al que viajó para participar en el festival de música, se convirtió en una polémica de dimensiones mediáticas, esto debido a que el impedimento de unde seguridad, a una pequeña niña, para que se acercarse a la, provocó el desconsuelo de la menor y, por ende, la indignación de su madre y de su padre.El padre biológico de la menor, el actor, no se involucró o, al menos, hasta este momento, en la controversia; fue el esposo de su madre, labritánica, quien alzó la voz, mostrando la granque le causó ver a la pequeña de 11 años, llorando por la forma en que ella reprendió.Se trata del futbolista italobrasileño, mejor conocido como "" que, después de los acontecimientos, recurrió a sus redes para, de acuerdo con su perspectiva.El centrocampista fue testigo de laque embargaba a la pequeña-nombre de la menor- de ver la actuación de Roan en elque se maximizó cuando la menor y su familia se percataron de que laestadounidense se hospedaba en el mismo hotel que ellos y que se encontraba desayunado al mismo tiempo que ellos lo hacían.Fue cuando, dejó ladonde se encontraba con su madre y padre, para cerciorarse de que se trataba realmente de la intérprete de "Good luck, babe".Según lo narrado por "", la menor sólo observó a lay volvió emocionada a su, momento en que unse habría cercado, de mal modo, para regañar ay pedirle a él y a su esposa que controlasen el comportamiento de su hija, lo que lo molestó sobremanera, como describió con las siguientes palabras:"Lo que sucedió fue completamente, (el) comenzó a hablar de manera extremadamente agresiva, tanto a mi esposa, como a mí y a mi hija, diciendo que no debería permitir que mi hija ´faltara al respeto´ o ´acosara´; sinceramente, no sé en qué momento, el simple hecho de pasar junto a unay mirar si hay alguien sentado puede considerarse acoso (...), incluso dijo que presentaría una, mientras mi hija de 11 años estaba ahí llorando".El hecho provocó quede, se pronunciara aseverando que, mientras sea él quien tomé la decisión de quién actúa y quien no en la ciudad, no permitiría que Chappell se presentara."Mientras yo esté al mando de nuestra ciudad, ¡esta señorita jamás actuará en!, dudo que Shakira hiciera algo así", expresó.Ahora es la propia Chappell quien habla, expresando que es su momento de contar laA través de un, publicado en sus, la joven de 28 años indicó que, en realidad, ella no se percató de lo sucedido, ya que nunca vio a la menor acercarse a lay que, además de no advertir el comportamiento que eladoptó, no se tratada de un hombre que trabajara personalmente para ella, sino que era un trabajador del hotel."Sólo contaré mi parte de la historia de lo que pasó hoy (...), lo que pasó con unde seguridad, que no es mide seguridad personal, ni siquiera lo vi, ni siquiera vi a una mujer ni a una niña, nadie se me acercó, nadie me molestó", aclaró.Así, Roan explicó que, en ningún momento, pidió alacercarse a la familia."No le pedí alde seguridad que se acercara a hablar con esta madre y su hija, no..., ellos no se me acercaron, ellas no hicieron nada".De este modo, lade "Pink pony club" mostrópor la situación, expresando que el comportamiento delle pareció injusto, por lo que se vio impulsada a ofrecer unaa la pequeña."Es injusto que la seguridad asuma que alguien no tiene buenas intenciones sin motivo alguno (...), cuando no tienen ninguna razón para creer que las tendrían, lo siento por la madre y la hija por lo que pasó".Finalmente, aclaró que, a diferencia de lo que se ha divulgado en redes, desde tiempo atrás, acerca de que, aparentemente, siente cierta aversión a sus seguidores, especialmente los, no es verdad."No odio a las personas que son fanáticas de mi música, no odio a los, eso es una locura".