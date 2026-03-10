Detienen a venezolano vinculado a robo en casa de Susana Zabaleta

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- Policías capitalinos capturaron a Adrián David, ciudadano venezolano señalado como presunto integrante de un grupo criminal dedicado al robo de casa habitación a través de la modalidad "La Patrona", relacionado con el atraco a la vivienda de la actriz y cantante Susana Zabaleta, el pasado 26 de octubre.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que la célula delictiva también está dedicada al narcomenudeo y la distribución de armas, y cuyo posible líder es Ronny Antonio, alias "El Ronny", quien fue detenido en compañía de Jhorianna Klismar el pasado lunes 9 de marzo.

La detención se realizó cuando policías en campo realizaban recorridos por la calle Anconitanos, de la colonia Primera Victoria, donde observaron Adrián David a bordo de una motocicleta.

El sujeto, al ver a los oficiales lanzó al piso una bolsa e intento huir, sin embargo fue interceptado por los uniformados.

Luego de una revisión le encontraron 183 bolsas con aparente marihuana, 96 dosis de una sustancia similar a la cocaína en piedra, 14 cartuchos útiles, dinero en efectivo, un celular y la motocicleta color negro con franjas verdes.

Por lo anterior, el sospechoso fue detenido y presentado ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

La SSC afirmó que Adrián David posiblemente participó en el robo a la vivienda de Susana Zabaleta, en la colonia Chimalistac, en la alcaldía Álvaro Obregón.