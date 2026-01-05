logo pulso
DiCaprio, varado por la crisis en Venezuela

Por El Universal

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
A
DiCaprio, varado por la crisis en Venezuela

El actor Leonardo DiCaprio se encuentra varado debido a las restricciones aéreas impuestas por la crisis política en Venezuela.

DiCaprio, quien debía recibir un premio en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs, no pudo abandonar la isla de St. Barts a consecuencia del cierre temporal del espacio aéreo, destinado al transporte del presidente venezolano Nicolás Maduro, reportó la revista "Variety".

Las restricciones fueron implementadas en respuesta a la situación de seguridad en la región, lo que provocó disrupciones en los viajes aéreos.

"No pudo llegar esta noche debido a imprevistos inconvenientes de viaje y a las restricciones del espacio aéreo", comentó un portavoz del festival, confirmando la razón de la ausencia del protagonista de "Titanic" y "El Lobo de Wall Street".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En días previos a la celebración de Año Nuevo, DiCaprio fue captado disfrutando de unas vacaciones en la isla caribeña acompañado de familiares y celebridades. 

En su participación en el festival, el actor enfatizó la importancia de crear cine y no simplemente contenido.

"Las películas tienen el propósito de ser experimentadas, juntas, en un cine. En este momento, esa creencia importa más que nunca. Las películas originales son más difíciles de hacer y más difíciles de proteger. Pero las películas todavía importan, no el contenido, sino el cine. Historias hechas por personas para ser compartidas en una sala oscura en una experiencia comunitaria", afirmó.

