Leonardo DiCaprio varado en el Caribe por crisis en Venezuela

NUEVA YORK, EU, enero 4 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- El actor Leonardo DiCaprio se encuentra varado debido a las restricciones aéreas impuestas por la crisis política en Venezuela.

DiCaprio, quien debía recibir un premio en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs, no pudo abandonar la isla de St. Barts a consecuencia del cierre temporal del espacio aéreo, destinado al transporte del presidente venezolano Nicolás Maduro, reportó la revista "Variety".

Las restricciones fueron implementadas en respuesta a la situación de seguridad en la región, lo que provocó disrupciones en los viajes aéreos.

"No pudo llegar esta noche debido a imprevistos inconvenientes de viaje y a las restricciones del espacio aéreo", comentó un portavoz del festival, confirmando la razón de la ausencia del protagonista de "Titanic" y "El Lobo de Wall Street".

En días previos a la celebración de Año Nuevo, DiCaprio fue captado disfrutando de unas vacaciones en la isla caribeña acompañado de familiares y celebridades como el magnate de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa Lauren Sanchez.