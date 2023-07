Diego Luna y Del Toro, los mexicanos que compiten en los Emmy 2023

A-AA+

Al fin la lista de los nominados a los Premios Emmy 2023 se ha dado a conocer, y la cuenta regresiva para la ceremonia el 18 de septiembre comenzó, entre los posibles ganadores que la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos ha contemplado, hay algunos mexicanos que podrían dar la sorpresa.

Quien podría contar en su historia profesional con un Emmy, aunque no sea de manera individual, es el actor Diego Luna, cuyo trabajo será evaluado por lo hecho en la serie "Andor, la precuela de Rogue One: una historia de Star Wars"; en la cual vuelve a dar vida al rebelde Cassian Andor, cuya historia se cuenta desde que era un ladrón hasta que termina como un revolucionario.

Cabe destacar que Luna también es productor ejecutivo de esta serie, la cual está nominada a Mejor Drama, Escritor para una Serie Dramática (Beau Willimon), Director de Series de Drama (Benjamin Caron), Dirección de Fotografía para una Serie, donde está la mano del mexicano Damián García, quien es egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), entre sus trabajos están la películas "El Infierno", "Pastorela", "La vida precoz y breve de Sabina Reyes", "Ya no Estoy Aquí", "Güeros" y la serie "Narcos".

Otro mexicano que está presente en esta premiación es Guillermo del Toro, con su serie "Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities", en la cual presenta una selección de historias de horror la cuales pone ante el espectador con su tenebroso y oscuro estilo, esta serie se estrenó en octubre del año pasado por Netflix.

Entre las categorías que "Cabinet of Curiosities" compite y podría llevarse un Emmy están: Diseño de Producción para un Periodo Narrativo en un Programa de Fantasía, Cinematografía para una Serie o Película Limitada o Antológica, Maquillaje Prostético, Tema Musical Principal, Edición de Sonido para una Película, Serie o Especial Limitado o Antología.