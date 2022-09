Diego Luna y Gael García Bernal protagonizarán la serie "La Máquina"

A-AA+

Gael García Bernal y Diego Luna volverán a reunirse, pero no se trata de un encuentro amistoso por los buenos tiempos, sino que se convertirán en compañeros de reparto en "La Máquina", la nueva serie de Star+, en la que también participarán como productores. ¿Qué más sabemos acerca del proyecto?

Luego de la gran química que han conseguido laboralmente, Diego y Gael se darán otra oportunidad a través de la nueva ficción de la plataforma de streaming que protagonizarán, luego de 14 años de haber sido compañeros de elenco en "Rudo y Cursi".

En esta ocasión, los actores mexicanos se sumergirán en la historia de un boxeador (interpretado por García Bernal), el cual se encuentra en los momentos más críticos de su carrera, cuando su manager mueve cielo, mar y tierra para conseguirle una pelea emblemática; su última gran oportunidad para demostrar de lo que está hecho. Sin embargo, ambos tendrán que enfrentarse a una circunstancia que les pondrá difícil el camino a obtener el triunfo.

Gabriel Ripstein estará encargado de la dirección, junto a Gerardo Gatica, Leandro Halperin y Adam Fishbach quienes se desempañarán como productores, al igual que los dos actores. Además, será la productora televisiva Searchlight Television la que respaldará el proyecto.

El Comercio de Perú publicó algunos de los fragmentos de un comunicado de Matthew Greenfield y David Greenbaum, directivos de Searchlight Television, quienes externaron la dicha que les producía ser los responsables de volver reunir al dúo de actores, que marcaron a toda una generación con su participación en películas como "Y tú mamá también" y "Rudo y Cursi".

"Es un verdadero honor volver a reunir a Gael y Diego en la pantalla en 'La Máquina'. Es una maravilla disfrutar de la amistad y la química que hay entre ellos", aseguraron.

De acuerdo con Greenfield y Greenbaum, "La Máquina" es uno de los proyectos en los que tiene puesta toda su fe, ya que además de trabajar con los actores mexicanos, van a contar con la presencia de un equipo muy talentoso, conformado por Marco Ramírez que ha trabajado en producciones de éxito como "Daredevil" y "Orange is the New Black".

En la serie de Star+, Ramírez fungirá como "showrunner", lo que quiere decir que será el productor ejecutivo y guionista, simultáneamente. "Estamos encantados de trabajar con Marco, cuya voz y visión únicas nos permiten explorar este mundo de una manera muy original", aseguraron.