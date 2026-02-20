logo pulso
Diplo queda fuera del EDC México 2026 por problemas logísticos

Diplo no pudo llegar a México para el EDC 2026; Hugel se presenta solo este sábado.

Por El Universal

Febrero 20, 2026 02:51 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- A horas de que arrancara el

EDC México 2026
, que se celebrará de este viernes al domingo 22 de febrero, el evento sufrió una baja importante: Diplo no se presentará

como estaba previsto.
La cancelación fue anunciada por la organización a través de una historia de Instagram, donde explicó que problemas logísticos complicaron su llegada al país. El DJ tenía programado un back to back con el francés Hugel este sábado a las 23:04 horas.
Hasta el momento, Diplono ha dado detalles adicionales sobre su ausencia.

¿Quién sustituirá a Diplo?
Tras el anuncio, el festival confirmó que será Hugel quien se presente en solitario y prometió un "set muy especial" para los asistentes.
El DJ francés es conocido por su estilo house latino y ganó popularidad internacional con su versión de "Bella Ciao" en 2018; "Morenita" figura también entre sus temas más populares. Además, ha colaborado con artistas como J Balvin, David Guetta, Robin Schulz, Taio Cruz, Tiësto y Post Malone, entre otros.
El festival se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que cada año se transforma con escenarios monumentales y una producción acorde con la temática electrónica.
La productora Alison Wonderland cerrará el escenario Kinetic Field a las 00:34 horas del sábado, mientras que el domingo 22 de febrero el escenario principal recibirá a Zedd a las 23:15 horas.

