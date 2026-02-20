Diplo queda fuera del EDC México 2026 por problemas logísticos
Diplo no pudo llegar a México para el EDC 2026; Hugel se presenta solo este sábado.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- A horas de que arrancara elEDC México 2026 , que se celebrará de este viernes al domingo 22 de febrero, el evento sufrió una baja importante: Diplo no se presentará
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
como estaba previsto.
La cancelación fue anunciada por la organización a través de una historia de Instagram, donde explicó que problemas logísticos complicaron su llegada al país. El DJ tenía programado un back to back con el francés Hugel este sábado a las 23:04 horas.
Hasta el momento, Diplono ha dado detalles adicionales sobre su ausencia.
¿Quién sustituirá a Diplo?
Tras el anuncio, el festival confirmó que será Hugel quien se presente en solitario y prometió un "set muy especial" para los asistentes.
El DJ francés es conocido por su estilo house latino y ganó popularidad internacional con su versión de "Bella Ciao" en 2018; "Morenita" figura también entre sus temas más populares. Además, ha colaborado con artistas como J Balvin, David Guetta, Robin Schulz, Taio Cruz, Tiësto y Post Malone, entre otros.
El festival se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que cada año se transforma con escenarios monumentales y una producción acorde con la temática electrónica.
La productora Alison Wonderland cerrará el escenario Kinetic Field a las 00:34 horas del sábado, mientras que el domingo 22 de febrero el escenario principal recibirá a Zedd a las 23:15 horas.
no te pierdas estas noticias
Diplo queda fuera del EDC México 2026 por problemas logísticos
SLP
El Universal
Diplo no pudo llegar a México para el EDC 2026; Hugel se presenta solo este sábado.
The Beatles tuvieron un momento "therian" en "Magical Mystery Tour"
SLP
El Universal
The Beatles aparecieron disfrazados de animales en la película Magical Mystery Tour, interpretando I Am The Walrus.
Pleitos en familia de Daniel Bisogno a un año de su muerte
SLP
El Universal
Alex Bisogno denuncia falta de comunicación y disputa por la administración de bienes.