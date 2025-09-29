Divide opiniones en redes presencia de Bad Bunny en el Super Bowl

Luego de días de suspenso y expectativa, este domingo 2 de septiembre la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) anunció quien será el artista que tendrá la misión de entretener a millones de espectadores durante el show de medio tiempo del Super Bowl LX.

De la mano de Apple Music, el cantante Bad Bunny reveló que está listo para encender la cancha del Levi's Stadium de Santa Clara en California el próximo 8 de febrero del 2026, al ritmo de la música latina y un poderoso mensaje que pone a Latinoamérica en alto.

El anuncio sorprendió en gran manera a los fanáticos, pues el cantante se había negado a dar shows en Estados Unidos. "Estuve pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos", adelanto en 'X' antes de la gran revelación.

Un debate a muerte: Bad Bunny en el Super Bowl

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en compartir sus opiniones en redes sociales acerca de la elección de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo, abriendo paso a un profundo debate y generando una ola de reacciones en las plataformas digitales.

Entre los comentarios negativos, los internautas destacaron la barrera que representaba el idioma y criticaron que la mayoría de sus canciones son en español, por lo que será difícil para el intérprete conectar con el público estadounidense.

Asimismo, muchos usuarios calificaron la decisión del puertorriqueño como "incoherente", pues recientemente había revelado que no daría conciertos en Estados Unidos por temor a las redadas contra los migrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el complicado panorama sociopolítico en la administración de Donald Trump.

En X, el comentarista conservador Benny Johnson del Baily Wire criticó la selección del artista. "Acaban de anunciar que hará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026. Es un gran hater de Trump, activista en contra del ICE y no tiene canciones en inglés", sentenció.

Por otro lado, los comentarios positivos y mensajes de emoción también inundaron las páginas principales, mostrando su apoyo al cantante y destacando la importancia de la representación latinoamericana en un gran escenario como lo es el del Super Bowl.

Orgullo latino: el poder de la representación

Algunos personajes del mundo del espectáculo felicitaron al cantante en redes, entre ellos estuvieron Bruno Mars, quien compartió su dicha con el puertorriqueño en 'X'. "¡Ve por ellos, Bad Bunny!", escribió. Además, del esposo de Beyoncé, el rapero Jay-Z, quien calificó las acciones de Benito como "inspiradoras".

También la cantante y exparticipante del show de medio tiempo del Super Bowl en 2020 Jennifer López se pronunció al respecto: "Ahora te toca a ti !!!!! bori gang lets gooooo @sanbenito", así como la cantante colombiana Shakira: "Welcome back to the Super Bowl stage! Arriba mi gente latina!"