No aguantóTragedia en Mexquitic

Las imágenes comenzaron a circular en las redes sociales desde la mañana y la tarde del sábado junto con la recomendación de evitar la zona pues resultaba peligroso debido a la cantidad de lodo y piedras que se habían desprendido del cerro, sobre los carriles de circulación.

Si. Se trataba de la llamada Vía Alterna a la Zona Industrial que apenas hace un mes que fue inaugurada con bombo y platillo y la cual sufrió las consecuencia de la bajada de agua generada por la tormenta del viernes.

No es el único problema. Un recorrido por la zona permitió constatar que ya hay algunos desperfectos que los mal pensados podrían interpretar como evidencia de mala calidad de los materiales utilizados. La malla que va sobre la barrera que divide los carriles, para evitar el deslumbramiento con las luces altas, luce deteriorada, al igual que los postes sobre los cuales va montada.

Cabrían preguntarse si se cuenta con algún tipo de garantía, pues no puede ser que esta infraestructura tanto tiempo esperada no haya aguantado ni un mes en buen estado.

Este domingo por la noche se celebraba la fiesta patronal de San Miguel Arcángel en Mexquitic de Carmona. Una procesión con danzantes portaba un tradicional “torito” y una de sus chispas alcanzó una bolsa con cohetes lo que generó una estruendosa explosión.

Al cierre de esta edición se manejaba la cifra de 26 o 27 lesionados de diferente gravedad, algunos de los cuales tuvieron que ser trasladados al Hospital Ignacio Morones Prieto y a otros del IMSS-Bienestar en esta capital.

De acuerdo a versiones no oficiales de personal de la administración municipal, hay algunas personas quemadas, otros aturdidos por el ruido del estallido y muchas más que sufrieron crisis nerviosas, lo cual resulta entendible tomando en cuenta que está muy reciente el recuerdo de la tragedia en Iztapalapa, Ciudad de México.

Ya se conocerá este día la justa dimensión del incidente causado una vez más por el uso de pirotecnia.

El presidente del Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí, Santiago Galván Espinoza hizo un llamado de atención acerca del paquete económico 2026 ya que según explica, incluye medidas fiscales que podrían complicar la operación de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas las cuales, cabe apuntar, son las mayores generadoras de empleos en el país.

Menciona el especialista que aunque algunas medidas implican incrementos de impuestos a productos como tabaco o azúcares, advierte que los cambios más relevantes están en los mecanismos de recaudación.

Destaca la ampliación de causales para restringir o cancelar los certificados de sello digital lo que impediría a los contribuyentes emitir facturas hasta que se resuelvan las supuestas diferencias que le llegaran a surgir con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Al reflexionar sobre el tema, el profesionista aclaró que estas acciones no buscan fiscalizar, sino presionar a los contribuyentes para garantizar el cobro de impuestos. No llega a llamar tales medidas como terrorismo fiscal, pero reconoce que sí son medidas coercitivas y de recaudación directa.

Galván explica que en cuanto a las pequeñas y medianas empresas, las famosas Pymes, su principal desventaja es la limitada capacidad administrativa frente a estas situaciones. Los grandes contribuyentes cuentan con asesores permanentes que puedan resolver rápido cualquier controversia con el SAT, pero los pequeños no y esa falta de capacidad de reacción puede ser muy costosa.

Pero bueno, las malas señales en materia económica para 2026, no dejan de acumularse. Será un año complicado.