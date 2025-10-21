logo pulso
Documental 'Hollywood Tragedy' Expone la Oscura Realidad de Matthew Perry

Conoce los detalles más impactantes sobre la muerte de Matthew Perry en el documental 'Hollywood Tragedy'.

Por El Universal

Octubre 21, 2025 05:08 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A dos años de su fallecimiento, Matthew Perry vuelve a ser protagonista con "A Hollywood Tragedy", un documental que muestra al querido Chandler Bing de "Friends" atrapado entre la fama, el humor y su lucha contra las adicciones.

Dirigido por Robert Palumbro, el proyecto explora la trágica muerte del actor, ocurrida el 28 de octubre de 2023, por sobredosis de ketamina.

El documental también se centra en los días previos del suceso en su casa de Pacific Palisades, Los Ángeles, y en el abuso de esta sustancia, apenas la punta del iceberg de una cadena de responsabilidades legales que culminó este año. Cuatro personas han sido imputadas y condenadas por el caso.

"Hollywood está lleno de facilitadores. Realmente se aprovecharon de alguien vulnerable", dice uno de los entrevistados en el primer adelanto.

Voces clave

Universal++ estrena el documental el 28 de octubre e incluye entrevistas con Morgan Fairchild, quien interpretaba a la madre de Perry en "Friends", el fiscal federal Martin Estrada y el exdetective de Los Ángeles Greg Kading.

Aunque sus compañeros Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Courteney Cox decidieron no participar, el material de archivo permite revivir momentos icónicos de la serie.

La batalla contra las adicciones

Matthew Perry enfrentó problemas de alcohol desde los 14 años y luego luchó contra la dependencia a los analgésicos. Fue hospitalizado por una perforación gastrointestinal y pasó cinco meses internado por la ruptura de colon causada por opioides, incluyendo dos semanas en coma. Este es uno de los episodios más duros de su vida.

Tras su muerte

La investigación reveló hechos inesperados. Kenneth Iwamasa, su asistente personal, admitió haberle administrado ketamina.

Erik Fleming también se declaró culpable por suministrar la dosis mortal, y el doctor Mark Chavez aceptó cargos por distribución. En julio, el doctor Salvador Plasencia se declaró culpable de cuatro cargos por distribución de ketamina. Además, Jasveen Sangha, conocida como "la Reina de la Ketamina", está acusada de formar parte de una red que facilitaba el acceso a la droga.

Documental 'Hollywood Tragedy' Expone la Oscura Realidad de Matthew Perry

SLP

