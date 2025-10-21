logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDRÉS INICIA SU FE

Fotogalería

ANDRÉS INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

UASLP entregaría pruebas a la Fiscalía de alumna abusada

Fotografías y videograbaciones que sirvan para la investigación ministerial, se facilitarán

Por Rubén Pacheco

Octubre 21, 2025 03:00 a.m.
A
UASLP entregaría pruebas a la Fiscalía de alumna abusada

Luego de las protestas estudiantiles por la presunta violación de una alumna de la Facultad de Derecho, suscitada el viernes pasado, Federico Arturo Garza Herrera, secretario general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), afirmó que si la Fiscalía General del Estado (FGE) solicita fotografías y videograbaciones que sirvan para la investigación ministerial, se facilitará la información.

“Si la Fiscalía requiere de algún elemento la evidencia fotográfica o de video que usted señala y lo requiere, por supuesto que entregaremos la información”, aseveró.

Sostuvo que la casa de estudios hará todos lo necesario, a fin de no haya impunidad en este asunto.

Aunado a ello, anunció que, conforme a sus atribuciones, la Facultad de Derecho y la Defensoría de Derechos Universitarios, iniciaron procedimientos sancionatorios contra los actuantes y en todo momento, darán acompañamiento a la estudiante víctima.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En conferencia de prensa en el Edificio Central, advirtió que se analizará la actuación de las autoridades de la entidad académica, y en caso de encontrar responsabilidades, se actuará conforme a lo dispuesto en el Estatuto Universitario.

Garza Herrera se abstuvo de establecer cómo se dieron los hechos donde resultó agraviada la alumna, pues consideró que su declaración ante la FGE le permitirá a dicha autoridad tipificar el delito que se perseguirá.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Realizan en el IMSS otra donación multiorgánica
Realizan en el IMSS otra donación multiorgánica

Realizan en el IMSS otra donación multiorgánica

SLP

Redacción

Familia de un hombre de 38 años decide regalar vida a desconocidos

Urge crear un Sistema Estatal de Cuidados: MC
Urge crear un Sistema Estatal de Cuidados: MC

Urge crear un Sistema Estatal de Cuidados: MC

SLP

Samuel Moreno

Clausuran bar y desactivan un baile clandestino
Clausuran bar y desactivan un baile clandestino

Clausuran bar y desactivan un baile clandestino

SLP

Flor Martínez

Aplicarán vacuna vs. influenza y neumococo
Aplicarán vacuna vs. influenza y neumococo

Aplicarán vacuna vs. influenza y neumococo

SLP

Flor Martínez