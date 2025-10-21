UASLP entregaría pruebas a la Fiscalía de alumna abusada

Luego de las protestas estudiantiles por la presunta violación de una alumna de la Facultad de Derecho, suscitada el viernes pasado, Federico Arturo Garza Herrera, secretario general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), afirmó que si la Fiscalía General del Estado (FGE) solicita fotografías y videograbaciones que sirvan para la investigación ministerial, se facilitará la información.

“Si la Fiscalía requiere de algún elemento la evidencia fotográfica o de video que usted señala y lo requiere, por supuesto que entregaremos la información”, aseveró.

Sostuvo que la casa de estudios hará todos lo necesario, a fin de no haya impunidad en este asunto.

Aunado a ello, anunció que, conforme a sus atribuciones, la Facultad de Derecho y la Defensoría de Derechos Universitarios, iniciaron procedimientos sancionatorios contra los actuantes y en todo momento, darán acompañamiento a la estudiante víctima.

En conferencia de prensa en el Edificio Central, advirtió que se analizará la actuación de las autoridades de la entidad académica, y en caso de encontrar responsabilidades, se actuará conforme a lo dispuesto en el Estatuto Universitario.

Garza Herrera se abstuvo de establecer cómo se dieron los hechos donde resultó agraviada la alumna, pues consideró que su declaración ante la FGE le permitirá a dicha autoridad tipificar el delito que se perseguirá.