Confirman paro en todas las facultades de la UASLP

En el inicio de las manifestaciones de este martes, estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí pararon actividades en todas las facultades, para iniciar un segundo día de protestas y luego de la denuncia de una agresión sexual contra una joven en la Facultad de Derecho.

En la mañana, corría con insistencia el rumor de la renuncia del director de la facultad Germán Federico Pedroza Gaytán, situación que no ha quedado confirmada.

Mientras tanto, en algunos puntos como la Facultad de Psicología, se reunieron alumnos y padres de familia para cerrar el plantel y sumarse a la protesta de la Facultad de Derecho.

En Ciencias de la Comunicación, algunos estudiantes llegaron desde las cero horas para cerrar el plantel.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la Facultad del Hábitat, los participantes bloquearon la avenida Niño Artillero de manera simultánea la colocación de cartulinas de diversas inconformidades.

El bloqueo se mantiene en la calle Cuauhtémoc y sus alrededores, por las carreras de las facultades de Derecho y Contaduría y Administración. Está cerrada también la glorieta del Distribuidor Juárez, y también las vialidades laterales de la carretera 57.