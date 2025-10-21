¿Qué pasa en la UASLP? ¿Se atreverán?

¿Qué clase de ecosistema social es el que se ha instalado en la llamada la Mayor Casa de Estudios de la entidad para que se sigan dando los casos de abuso sexual, tocamientos insanos y toda clase de acoso en contra de las alumnas?

Hace apenas unos días los estudiantes de la Facultad de Economía salieron a las calles para denunciar el abuso de un maestro en contra de una alumna y tal y como sucede en estos casos, la autoridad universitaria dijo que el caso se investigaría y que se sancionaría lo que haya que castigar.

Ahora resulta que es un grupo de cuatro alumnos quienes abusaron de una de sus compañeras con la ayuda de un hombre ajeno al ámbito universitario. La situación se torna aún más grave si se toma en cuenta que uno de los agresores estaría relacionado con la Federación Universitaria Potosina (FUP).

Los datos iniciales apuntan a que los hechos se registraron en un baño de la Facultad, pero también hay quienes señalan que en realidad la agresión se concretó en la oficina de la representación estudiantil. Lo cierto es que se supo desde el viernes del caso y también se menciona que el director de la Facultad, Germán Pedroza Gaitán, recibió y atendió a la agredida, junto con su familia y la confrontó con su agresor. De resultar esto cierto, sobra decir que sería más que un motivo suficiente para ponerlo de patitas en la calle, aún y con todo el respeto a sus derechos laborales que tanto les gusta mencionar y enarbolar en la universidad cada vez que se presenta un caso de este tipo.

Lo cierto es que hoy amanecen varias facultades de la UASLP tomadas por los estudiantes y no les falta razón. La institución está en el momento clave para sancionar severamente este tipo de conductas y eventos. Sentar el precedente de que no se tolerarán este tipo de conductas aún y cuando los responsables estén vinculados y hasta protegidos por la principal fuerza política del país, como también se ha mencionado.

De nueva cuenta el caso Rich es motivo de nota. Sucede que cinco padres de familia de victimas del mortal accidente, presentaron ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) una demanda para que se llame a comparecer nada más y nada menos que a los titulares del Poder Ejecutivo del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, a su secretario general, J. Guadalupe Torres Sánchez así como al alcalde Enrique Galindo Ceballos y a su segundo de a bordo, Fernando Chávez. La finalidad es simple: que respondan porque no se ha cumplido su petición de seguir procesos de responsabilidad en contra de los funcionarios directamente relacionados con el caso Rich.

Se pretende que el TEJA avance en sus propias investigaciones y dé seguimiento al caso, en materia de la responsabilidades de los servidores públicos ya que los padres de las víctimas consideraron que la salida administrativa es necesaria, porque ayuda a integrar los expedientes de otros grados de responsabilidad.

¿La pregunta ahora es: se atreverá el TEJA a actuar en el sentido en que se lo solicitan?

