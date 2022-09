Dua Lipa podría cantar estos temas en su concierto en México

A-AA+

Ya faltan pocos días para que Dua Lipa regrese a la Ciudad de México para dar un concierto como parte de su actual gira, "Future nostalgia" con la que promete poner a bailar a todo el Foro Sol con lo mejor de su música.

Será el próximo miércoles 21 de septiembre cuando la cantautora británica se vea frente a frente con sus fans mexicanos en la capital del país, para después viajar a Monterrey en donde cantará el próximo día 23 de este mes.

Dua ya ha cantado en la Ciudad de México, en el Corona Capital del año 2017 en el que compartió cartel con bandas como Green Day, Foo Fighters, Phoenix, entre otros. Ahora, después de que su fama ha crecido como la espuma ya prepara todos los detalles para su regreso a tierras aztecas.

En el año 2020, "Future nostalgia" fue el disco número uno en Spotify, además apareció en la lista de "Lo mejor del año" en la revista "Rolling Stone". Y su hit "Levitating" estuvo en el primer lugar en el Billboard Hot 100 Songs del 2021.

¿Qué canciones cantará en su concierto?

De acuerdo con información filtrada en espectáculos previos, Dua Lipa podría cantar un total de 18 canciones, incluidas absolutamente todas las canciones de su disco "Future nostalgia", así como algunas colaboraciones que ha tenido.

Entre los temas que sonarán también estará el tema en el que colabora con el legendario Elton John "Cold heart", el éxito que hizo famoso a dueto con Calvin Harris "One Kiss", además de Electricity" y "Levitating" junto a DaBaby.

A continuación te presentamos el orden de las canciones que tendrá en su concierto, si no hay algún cambio de imprevisto: "Physical", "New rules", "Love again", "Cool", "Pretty please", "Break my heart", "Be the one", "We´re good", "Good in bed", "Fever", "Boys will be boys", "One kiss", "Electricity", "Hallicinate", "Cold heart", "Levitating", "Future nostalgia" y "Don´t start now".