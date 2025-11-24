logo pulso
Camerino

Dua Lipa se relaja en las playas de Río de Janeiro

Descubre cómo Dua Lipa se convierte en referente de la moda playera con sus estilosos bikinis en Río de Janeiro.

Por El Universal

Noviembre 24, 2025 02:07 p.m.
Dua Lipa se relaja en las playas de Río de Janeiro

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- Durante su paso por Brasil como parte de su "Radical Optimism Tour", la cantanre Dua Lipa aprovechó los días libres entre conciertos para escaparse a Río de Janeiro.

Entre ensayos y fechas agotadas, la cantante se regaló un respiro bajo el sol carioca... y, de paso, dejó una serie de bikinis que rápidamente se convirtieron en referencia estética en redes. Su maleta, una mezcla perfecta entre glamour relajado y tendencia, marcó la pauta para el "beachwear" de 2025.

Dua Lipa confirma el regreso del glam playero

En unas de las fotografías más recientes que compartió Dua Lipa, luce un bikini morado metalizado que captura a la perfección el espíritu Y2K renovado: tiras mínimas, lentejuelas y un acabado brillante que se mezcla con la luz del sol como si fuera parte del paisaje. Un traje de baño que se siente atrevido, moderno y totalmente en sintonía con el mood de calor.

Mariposas, verde vibrante y el boho sexy que nunca falla

Entre los favoritos está el bikini verde de mariposa firmado por Rat & Boa, una pieza que mezcla nostalgia, sensualidad y fuerza visual. El print maximalista y la silueta clásica de triángulo crean un look boho sofisticado que Dua complementa con un pareo coordinado. Es ese tipo de conjunto que parece simple, pero tiene una estética clara: veraniega, femenina y con punch. Como dato curioso, el nombre del estampado es Brasilia.

La cantante apostó por un bikini naranja metálico -también de Rat & Boa-, un tono 'tangerine' que resalta el bronceado y está en plena escalada para convertirse en el color del próximo verano. Brillante, cálido y favorecedor, el look confirma el talento de Dua para transformar piezas simples en algo aspiracional.

Top de bikini con camisa

Otro look que se viralizó fue el bikini verde con adornos de cuentas tipo perlas. Un top minimalista, pero con un detalle central que lo transforma todo. Dua lo balanceó con una camisa blanca abierta y collares dorados en layering, logrando ese effortless chic que funciona igual bajo el sol que en un plan post-playa. Este tipo de texturas orgánicas será clave en el beachwear del próximo año.

