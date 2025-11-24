URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

La exposición Urban marca el regreso de Sonia Félix Cherit a las galerías después de una década dedicada al arte público y al trabajo comunitario. La artista zacatecana presenta un proyecto que condensa su experiencia muralista, su vínculo con la piedra y su tránsito hacia un lenguaje arquitectónico que redefine su trayectoria.

La serie, construida con mármol, metlapil, mosaico romano y metal, surge —según relata— de un proceso complejo, pero necesario: “Urban es una cosa que no tiene tanta amargura ni tanto dolor; es como un placer, un descanso”. Actualmente la muestra puede visitarse en el Museo Federico Silva, Escultura Contemporánea.

VISTAS HORIZONTALES Y PERSPECTIVAS AÉREAS

El origen de la propuesta se remonta a su experiencia como muralista y a una formación marcada por la ingeniería, la arquitectura autodidacta y el trabajo directo con materiales pesados. En una entrevista para Pulso Diario de San Luis recuerda que su obra mural siempre planteó una mirada abstracta del entorno: “Siempre he estado enfocándome en las formas, en lo que representa la vista aérea de una ciudad o de un edificio”. Ese interés se intensifica en Urban, donde combina vistas horizontales y perspectivas aéreas para construir ciudades imaginarias. “Juego con las perspectivas… si ves la obra de frente ves edificios; si te la imaginas desde arriba, ves una zona industrial o una ciudad” .

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A diferencia de etapas anteriores, marcadas por el activismo feminista y la denuncia, la artista reconoce que este giro responde a una necesidad personal. Durante años trabajó con mujeres, niñas, niños y jóvenes de barrios vulnerables, acompañándolos en procesos de creación para alejarse de dinámicas de violencia. “Yo sentí que sí funcionaba… muchos terminaron su preparatoria, otros siguieron con el graffiti o se dedicaron a tatuar, pero la gran mayoría eran muchachos de bien”. Sin embargo, también admite el desgaste: “Llega un momento en que te cansas… dices: he trabajado muchísimo y no he hecho nada”. En ese punto emerge Urban como una pausa, un retorno a la obra de estudio y a la exploración formal.

TÉCNICAS QUE INVOLUCRAN FUERZA Y TEXTURA

Su metodología parte de la relación directa con la materia. Félix Cherit rechaza el uso del pincel y prefiere técnicas que involucran fuerza, textura y contacto físico. “A mí nunca me gustó la acuarela ni el óleo… buscaba una técnica que se adaptara a mis manos. Amo la tierra, las piedras, los pigmentos naturales”. La artista describe sus piezas como un diálogo con las rocas y los minerales, una continuidad con su vida en Zacatecas, Alemania e Italia, donde desarrolló sensibilidad por los relieves, las montañas y la geometría natural del paisaje. Aunque ahora su atención se centra en las ciudades, reconoce que ambas dimensiones, naturaleza y urbanismo, conviven en su proceso creativo.

PRIMERA MUJER MURALISTA DE ZACATECAS

En la conversación, también aborda el peso de haber sido reconocida como la primera mujer muralista de Zacatecas. “Ni yo me había dado cuenta que era la primera mujer hasta que me dieron el título… claro que es un orgullo”. Pero también puntualiza que ese reconocimiento revela una desigualdad persistente: “Es que lo tienes que decir porque es una necesidad. Un hombre no tiene necesidad de decirlo porque los hombres han tenido todos los murales del mundo”. Para ella, ese nombramiento retrata la brecha histórica y las resistencias que enfrentan las creadoras en museos y espacios públicos.

La artista sostiene que las exposiciones son solo un momento dentro de un proceso más íntimo, casi ritual. “Mientras estás haciendo una obra estás súper concentrada, das todo tu ser… pero cuando la acabas ya dejaste todo ahí”. Su casa se convierte en un taller y afirma trabajar sola casi siempre, excepto cuando un mural requiere apoyo físico. En Urban no hubo bocetos: “Trabajo directamente sobre el bastidor; lo que en ese momento me va a salir, eso sale”.

CAPACIDAD DE REINVENTARSE

A través de la conversación, Urban se perfila como un capítulo que sintetiza una vida de desplazamientos, búsquedas materiales y compromisos sociales. La artista no busca imponer una lectura ni orientar la interpretación: “Cada persona percibe tu obra como quiere… yo no hago la obra pensando en lo que van a decir”. Su intención es más abierta: generar un espacio donde la ciudad —imaginada, fragmentada, abstracta— actúe como un territorio emocional.

Con Urban, Sonia Félix Cherit anuncia su capacidad de reinventarse sin renunciar a las huellas que conforman su historia: la tierra, la piedra, la ciudad, la memoria y las luchas que han acompañado su trayectoria. Su obra transportable reúne esas capas para configurar un paisaje personal que también interpela a quien lo mira.