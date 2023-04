Dua Lipa será una sirena en la película de Barbie

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- La película live action de "Barbie" llegará a cines en julio próximo. Sin embargo, la franquicia dio un adelanto de los y las artistas que se unieron al elenco, una de ellas fue Dua Lipa.

La cantante británica debutará en la pantalla grande, pues anteriormente sólo había participado en series televisivas. Además de ser modelo e imagen de campañas de firmas lujosas, como Yves Saint Laurent, dará un salto al mundo la actuación.

Fue la cuenta oficial de la cinta quien compartió los nuevos carteles del elenco. "Conoce a nuestras nuevas Barbies y Kens" escribieron en un hilo de Twitter.

Barbie Movie también hizo público el póster principal, encabezado por Margot Robbie y Ryan Gosling, quienes darán vida a Barbie y Ken.

En las imágenes compartidas fue posible apreciar a Dua Lipa con un cambio radical de imagen. La intérprete de "One Kiss" modeló un look de cabello y atuendo azul, emulando a una sirena.

"Esta Barbie es una sirena" señala el cartel y no solo eso, sino que la artista también participará en la creación de melodías para la banda sonora.

Además de la cantante, otras de las celebridades que se unieron a "Barbie, la película" fueron Emma Mackey, Hari Nef, Ana Cruz Kayne, Sharon Rooney, Emerald Fennell, Ariana Greenblatt y Nicola Coughlan.

Como es característico de la muñeca más famosa de todos los tiempos, cada celebridad encarnó una profesión distinta, por ejemplo, la Barbie doctora, acróbata, autora, diplomática, presidenta, abogada y hasta la Pulitzer.

Por otra parte, además de Ryan Gosling, otros actores que aparecieron como una versión alternativa de Ken fueron Michael Cera, Kingsley Ben-Adir, Will Ferrell, Cuti Gatwa, Simu Lu, Connor Swindells y Jamie Demetriou.

La producción dirigida por Greta Gerwig se estrenará en cines el próximo 21 de julio en Estados Unidos. Y se estima que en México sea proyectada en la misma fecha.

Asimismo, la película ya compartió el tráiler oficial, el cual recibió una respuesta favorecedora por parte de los fans de la muñeca y de la audiencia en general.