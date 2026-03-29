Dulce María presume a su hija

Dulce María anunció el nacimiento de su segunda hija con un emotivo mensaje en redes sociales. "Llegaste a iluminar nuestra vida, a llenarla de esperanza y darnos paz en medio de lo agitado del mundo", escribió la cantante en Instagram.

La exintegrante de RBD, quien decidió llamar Fernanda a la pequeña, acompañó la publicación con un tierno video familiar. En él se observa una secuencia de manos colocadas una sobre otra, como si formaran una flor, hasta revelar las diminutas manos de la recién nacida.

En su mensaje, Dulce María destacó que se trata de un momento profundamente esperado junto a su esposo, Paco Álvarez. "Estamos infinitamente agradecidos por tu vida. Llegas a completar nuestra familia y ahora nuestra María Paula se convierte en hermana mayor. Morimos de ganas por recorrer la vida contigo. Te amamos, bebita mágica", expresó.

La noticia fue celebrada por diversas celebridades, entre ellas Carlos Rivera y la actriz y cantante Litzy, quienes reaccionaron con mensajes de cariño. "Dios los bendiga mucho", escribió Rivera.

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Fue el 27 de octubre de 2025 cuando la artista dio a conocer que esperaba a su segundo bebé, a través de una entrevista con Marie Claire. En ese momento, confesó que la noticia fue inesperada. "A veces la vida te lleva exactamente a donde necesitas estar. Estoy muy feliz", señaló.

También compartió que no imaginaba convertirse en madre nuevamente a los 40 años, en una etapa de estabilidad personal y profesional, tras más de 35 años de carrera.