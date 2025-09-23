logo pulso
Dwayne "La Roca" Johnson promociona en México

Benny Safdie y Dwayne Johnson se preparan para presentar en México la historia de Mark Kerr en The Smashing Machine.

Por AP

Septiembre 23, 2025 05:16 p.m.
Dwayne La Roca Johnson promociona en México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Los fanáticos mexicanos de Dwayne "La Roca" Johnson tienen motivos para celebrar: el actor visitará la Ciudad de México para promocionar "The Smashing Machine", cinta que debutó en el Festival Internacional de Cine de Venecia con gran aceptación de la crítica.

Johnson llegará el próximo 7 de octubre, acompañado del director Benny Safdie, para convivir con el público antes del estreno nacional, previsto para el 9 de octubre, según informó la distribuidora Diamond Films. Esta escala forma parte de la gira promocional de una película que ha sorprendido por mostrar una faceta distinta del famoso.

La historia narra la vida de Mark Kerr, excampeón de artes marciales mixtas de la UFC cuya carrera se vio truncada por la adicción a los opioides. La cinta muestra su ascenso en el deporte, así como su caída, en un retrato de vulnerabilidad y lucha personal.

El guion y la dirección corren a cargo de Benny Safdie, en su debut en solitario como cineasta.

La prensa especializada ha elogiado la transformación del actor. Geoffrey Macnab, de The Independent, destacó que realizó una actuación de intensidad y profundidad, enfrentándose a aspectos de su personalidad que rara vez explora.

Por su parte, Owen Gleiberman, de Variety, aseguró que esta es "la versión más cruda que Johnson ha mostrado en pantalla. Una vez que lo ves así de expuesto, no vuelves a mirar sus típicas acrobacias de acción de la misma manera". Y añadió: "Lo que Kerr carga profundamente dentro de sí —lo que lo convierte en una máquina demoledora— es una ira con la que apenas sabe qué hacer. Ahí comienza la reveladora actuación de Dwayne Johnson".

Tras su paso por Venecia, "The Smashing Machine" se perfila como uno de los estrenos más comentados del año.

Dwayne "La Roca" Johnson promociona en México

