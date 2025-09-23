Aún sin identificar a 2 víctimas de explosión en Iztapalapa

La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, informó que dos víctimas de la pipa de gas LP no han sido reconocidas, una de ellas ya falleció y la otra se encuentra en estado crítico.

En conferencia de prensa que encabezó la jefa de gobierno, Clara Brugada, la fiscal detalló que el hombre que falleció podría acreditar el nombre Gilberto Aarón o Aarón Gustavo Hernández López, entre 40 y 50 años de edad, de 1.64 metros de altura, piel morena clara. Mientras que la persona que se encuentra en estado crítico es una mujer de entre 15 y 25 años de edad.

"Una de ellas perdió la vida, otra se encuentra todavía en estado crítico; la persona fallecida, corresponde a un hombre entre 45 años de edad, complexión mediana, cabello castaño corto, piel morena clara, con un nombre probable de Gilberto Aarón o Aarón Gustavo Hernández López, que fue la información que brindó previo. La persona en estado crítico es una mujer de entre 15 y 25 años, actualmente hospitalizada en el Hospital General La Magdalena de las Salinas, en la Gustavo A Madero", sostuvo.

Refirió que las características físicas, como tatuajes que puedan ayudar a identificar a estas personas, han sido publicadas en las fichas de búsqueda de personas de la Ciudad de México, con el fin de que la ciudadanía pueda colaborar en este proceso.

El número de contacto para dudas es el teléfono 5546094432, disponible las 24 horas del días, "familiares y víctimas pueden resolver dudas sobre el problema legal o asesoría", indicó.