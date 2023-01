Eddie Murphy recuerda en los Globos de Oro la cachetada de Will Smith

A-AA+

Durante la entrega de los Globos de Oro que se celebró la noche de este martes, el actor Eddie Murphy fue galardonado con un premio honorífico por su larga trayectoria en el cine; sin embargo, el reconocimiento pasó a segundo plano gracias a la broma que hizo sobre uno de los incidentes más polémicos de los últimos años: la bofetada que Will Smith propinó a Chris Rock durante la última ceremonia del Oscar.

Recordemos que el pasado 27 de marzo, el protagonista de "Soy leyenda" pasó a la historia al subir al escenario y ,en plena transmisión en vivo, golpear al comediante quien hizo una pesada broma sobre la alopecia que Jada Pinkett Smith padece. "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca!", gritó Smith a su colega tras la cachetada, lo que ahora lo mantiene vetado de esta gala.

Ahora, Murphy, fiel a su estilo, recordó el incidente durante su discurso de aceptación, mismo que se tornó algo incómodo, para algunos de los asistentes, sobre todo aquellos que pudieron presenciar aquel momento. El intérprete de "El profesor chiflado" inició recordando un poco de lo que ha sido su carrera en la industria y agradeció el apoyo que su familia le ha brindado durante todo este tiempo.

"He estado en el mundo del espectáculo durante 46 años y he estado en el negocio del cine durante 41 años, por lo que lleva mucho tiempo en proceso. Agradezco a Page y a todos mis increíbles hijos por su amor, apoyo e inspiración", dijo.

Posteriormente dio algunos consejos a las nuevas generaciones de actores, mismos que consideró muy valiosos para poder alcanzar el éxito y cumplir sus sueños: "Hay un plan definitivo que puedes seguir para lograr el éxito, longevidad y tranquilidad, es muy simple y son tres cosas que puedes hacer: pagar tus impuestos, concentrarte en tus asuntos... y mantener el nombre de la esposa de Will Smith fuera de tu boca", finalizó.

Como era de esperar el discurso arrancó algunas risas, otros más se sintieron incómodos, pero las redes sociales enloquecieron y destacaron la valentía del comediante por mencionar este asunto. "La broma de Will Smith que hizo Eddie fue realmente divertida", "Eddi Murphy se pasó con su chiste, lo mejor de la noche", "Se han dado gusto haciendo bromas sobre Will Smith en los Globos de Oro", "Solo Eddie Murphy podría haberse salido con la suya con esa broma de Will Smith. Una verdadera leyenda", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer en redes.