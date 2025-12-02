logo pulso
Camerino

Eduardo Capetillo Jr. es captado con Ana de la Reguera

Por El Universal

Diciembre 02, 2025 12:53 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- Eduardo Capetillo Jr. no pudo disimular lo nervioso que se puso cuando lo cuestionaron sobre la actriz Ana de la Reguera, con quien fue captado comiendo comida japonesa en un restaurante en la Ciudad de México en días recientes, el hijo de Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán formó parte del concierto por el Día Mundial del Sida que se realizó en el Monumento a la Revolución.

Capetillo, de 31 años, y De la Reguera, de 48 fueron captados por el programa "Ventaneando", estaban platicando mientras disfrutaban de la comida, pero cuando el cantante, quien se abre camino en el regional mexicano, fue cuestionado por su cita con De la Reguera, no pudo disimular los nervios.

"Muy amiga mía...sí, es muy amiga mía, ¡somos amigos hombre!", dijo entre una risa nerviosa.

"Los amo, los a doro, los quiero mucho", dijo mientras huía ante la insistencia de la prensa sobre si le interesaba De la Reguera más allá de una amistad.

Capetillo Jr. dio de qué hablar cuando formó parte de "MasterChef México" y se especuló sobre un interés romántico por su compañera de programa Fabiola Campomanes, 22 años menor que él.

