Cesan a dos agentes por pedir “pal’chesco”

Mientras el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona demandó cesar de inmediato al guardia civil estatal que el pasado fin de semana pidió “para el refresco” al conductor de un automóvil, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció que separó provisionalmente a dos oficiales que participaron en tales hechos.

En la videograbación, se observa cómo el oficial se acerca al conductor y le solicita la famosa “mordida”, sin embargo, destaca que el material audiovisual está editado, por lo cual, no están claras las circunstancias en que sucedió el hecho.

La dependencia estatal explicó que se inició una carpeta de investigación de oficio, cuyo expediente fue remitido a la Comisión de Honor y Justicia, la cual se encargará de realizar la investigación administrativa para determinar responsabilidades.

Adelantó que los elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) deberán enfrentar su situación jurídica de manera individual ante las autoridades competentes, y sin el respaldo institucional de la SSPC.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además de exhortar a la ciudadanía denunciar a los agentes en caso de haber sido víctimas, estimó que si la Comisión resuelve la baja definitiva e irrevocable, ya no podrán incorporarse a ninguna otra corporación policial del país, según las disposiciones en la materia.

Previo a encabezar la segunda entrega de equipamiento e implementos agrícolas del Programa Emergente de Apoyo a la Ganadería, el gobernador dijo que Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) deberá tomar acciones en contra del guardia.

El mandatario estatal afirmó que dicho policía corresponde a la generación de oficiales, procedentes de las administraciones pasadas. “Se tiene que terminar de limpiar. Ya entraron mil 280 elementos de la Guardia Civil nuevos y vamos a seguir metiendo cadetes, los que sean necesarios”.

Gallardo Cardona sostuvo que tales prácticas ya no deberían seguir presentándose, pues los oficiales gozan de seguro de vida, aumento salarial, bonos de productividad y demás prestaciones complementarias.

“En automático se tiene que ir la persona y cualquier detalle que siga saliendo así, va tener que atenderse de la mejor manera (...) tenemos el filtro más riguroso, entonces sí te digo, es baja y a seguir metiendo más elementos”expuso.