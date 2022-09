Eduin Caz, de vender ropa en tianguis a ser empresario

Ciudad de México. - El camino al éxito no siempre ha sido fácil para Eduin Caz, el vocalista de la exitosa banda tijuanense Grupo Firme, quienes el domingo 25 de septiembre concentraron en el primer cuadro del Zócalo Capitalino a 280 mil asistentes en concierto gratuito.

Su talento en el escenario los ha llevado a presentarse en distintas regiones del país y también en Estados Unidos, sin embargo, Caz contaría que antes de convertirse en una estrella tuvo que vender ropa en un tianguis para sobrevivir y poder perseguir su sueño de ser un exponente del género regional.

Fue en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, donde Caz expresó que cuando un grupo local está iniciando en el mundo artístico tiene que crear expectativa por lo que él y su equipo dejaron de dar shows en antros y bares por un tiempo.

“Duramos tiempo sin trabajar y mi familia tenía que comer (…) Todo el mundo (tenía sus negocios aparte) pero yo no porque yo era el cantante”.

Los integrantes de la banda rentaban sonidos para sobrellevar los gastos del hogar, sin embargo, Caz quería que su imagen se mantuviera.

“Yo les decía ‘muchachos, espérense tantito, si aquí aguantamos todos ganamos igual’ y no me hicieron caso”. Uno de sus compañeros le ofreció ropa para que el intérprete de “En tu perra vida” pudiera tener un trabajo alterno.

“Mi cuñado tiene unas bodegas, ahí tengo ropa, si quieres te la mando”, recordó. “Pues no había de otra. Eran unas bolsonas negras”, dijo.

Caz Externó que al día siguiente, su mamá, su esposa, Daisy Anahy, y él madrugaron para ir al tianguis y explicó que eso había sido sólo cinco años antes de subirse a los grandes escenarios.

“Un mes duré vendiendo ropa y le dije (a mi amigo): ‘viejo, ya se me acabó la ropa pero aquí tengo un ahorradito’. Él me dijo: ‘te voy a mandar más ropa’ pero yo le dije que no, porque yo no quería vender ropa, quería ser un cantante, un artista”.

Es ahí cuando inició el viaje al estrellato y se enfocó en hacer un show que gustara a la gente, además hoy ya cuenta con su propia marca de ropa.

Firme se ha convertido de las bandas mejor pagadas a nivel mundial y eso le ha permitido a Eduin emprender y mantener un estilo de vida cara, se dice que alcanza una fortuna de 42 millones de pesos.

“Pollstar”, un portal enfocado a la industria de los conciertos, publicaría que la banda tuvo una de sus giras más lucrativas en 2021, pues ocupó el cuarto lugar al tener ingresos de 2 millones 340 mil 820 de dólares.