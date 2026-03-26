Eiza González confirma que el vestido negro es tendencia en primavera

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- Durante el estreno de Mike & Nick & Nick & Alice, la actriz mexicana Eiza González apareció con un vestido negro que, lejos de buscar protagonismo inmediato, construye su impacto desde los detalles. El evento marcó la presentación de su nueva película, que llegará a Hulu, y como todo estreno, funcionó como escaparate de estilo.

Pero entre distintos looks, el de Eiza destacó por su sutileza. Sin dramatismo innecesario, logró posicionarse como uno de los más sofisticados.



El vestido negro de encaje de Eiza González

El vestido —firmado por Carolina Herrera— apuesta por una silueta midi completamente entallada que sigue la figura con precisión. El detalle clave está en el encaje: un tejido que, lejos de sentirse romántico o clásico en exceso, aquí se vuelve estructural. Construye textura, profundidad y un juego visual que equilibra transparencia y cobertura.

El escote off-the-shoulder aporta un aire sofisticado y ligeramente sensual, mientras que el largo a media pierna refuerza esa estética pulida que remite tanto a la elegancia clásica como a códigos contemporáneos.



El detalle que define el look de Eiza González

Para cerrar el estilismo, Eiza González eligió zapatos tipo pumps en negro. Una decisión que podría parecer obvia, pero que en realidad es clave: al mantener el mismo tono, permite que la atención se concentre en la textura del vestido y en la silueta completa.

Este tipo de calzado —afilado, limpio y sin distracciones— refuerza la narrativa del look: elegancia sin esfuerzo aparente.

Lejos de ser un recurso seguro, el vestido negro vuelve a posicionarse como una de las piezas más relevantes del momento. Pero ya no se trata solo de minimalismo. Ahora, el foco está en los materiales, en la construcción y en cómo una silueta puede hablar por sí sola.