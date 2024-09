Eiza González, Gael García e Issa López, mexicanos en premios Emmy

La alfombra roja de los Premios Emmy 2024 no sólo reunió a grandes personalidades de la industria de Hollywood, también a varios mexicanos que han logrado traspasar fronteras y se han consolidado como actores o directores a nivel internacional.

Nava Mau, artista trans que se encuentra nominada en la categoría de mejor actriz de reparto de una miniserie por “Bebé reno”, llegó al Peacock Theater de Los Ángeles enfundada en un atuendo rojo metálico y aseguró que se siente sumamente honrada por el reconocimiento que ha recibido.

Mau, además de su trabajo actoral, también es activista por los derechos de la comunidad LGBTQ+, por lo que celebra que este tipo de personajes sean representados por miembros reales de la comunidad:”mucha gente piensa que no conocen a una persona trans, aunque es probable que conocen a alguien así, que no lo saben. Este personaje tiene un corazón y fue representado por una persona real, no se puede negar nuestra humanidad”, agregó.

Por su parte, la actriz Eiza González, quien participa en la serie nominada “El problema de los tres cuerpos”, también desfiló por la alfombra y señaló que su desafío más grande en esta producción fue elevar a la mujer latina: “para mí era muy interesante poder representar a la mujer latina de una manera elevada y ser una científica en una serie, que se va a ver a nivel mundial”.

Otro de los mexicanos que hizo acto de presencia fue el actor Gael García Bernal, que, aunque no está nominado, sí fungirá como presentador. Bernal llamó la atención por su look, ya que, como muy pocas veces, se dejó ver con una larga barba; sin embargo, destacó que lo hace por un personaje.

Issa López, quien está nominada en las categorías de dirección y guión por “True detective” mencionó que tanto este proyecto como su nominación son un “un gozo”.

“Uno sueña, cuando estás haciendo un proyecto, que conecte y que provoque; que tenga reconocimiento, pero sobre todo que la gente lo vea y sucedió”,

Sobre su trabajo con Jodie Foster, López reveló que la química entre ambas fue inmediata y pasaron de ser compañeras a grandes amigas: “es una de las personas más queridas en mi vida, ha sido un viaje hermoso”.