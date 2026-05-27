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Eiza González prefería réplicas antes que gastar fortunas en bolsos

Actualmente, Eiza colabora con marcas de lujo y disfruta de regalos exclusivos de su pareja.

Por El Universal

Mayo 27, 2026 07:14 p.m.
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Eiza González prefería réplicas antes que gastar fortunas en bolsos
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- La actriz mexicana Eiza González recordó recientemente cómo fueron sus primeros años en Estados Unidos y las prioridades que tenía cuando iniciaba su camino en Hollywood. Aunque hoy es una figura relevante en eventos de moda y campañas de lujo, confesó que en aquel entonces no le gustaba gastar grandes cantidades de dinero en accesorios de diseñador.

      Eiza González y su preferencia por bolsos réplicas en Hollywood

      Durante una entrevista para el programa "Hoy Día", la protagonista de "Ambulance" reveló que prefería comprar réplicas de bolsos en lugar de optar por piezas originales mientras construía su carrera en Nueva York.

      "Yo nunca gastaba dinero en bolsas, yo siempre me compraba mi repliquita en Chinatown o en las calles. En Times Square a veces las venden. No eran carísimas y, pues, yo me la compré ahí", comentó.

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      La actriz también señaló que la diferencia de precio frente a un bolso original era enorme. "Por la mitad del precio... una cuarta, cuarta, cuarta parte del precio", expresó entre risas.

      Regalos y colaboraciones actuales de Eiza González

      Las declaraciones de Eiza fueron celebradas por varios seguidores en redes sociales, quienes destacaron que, pese a su fama, sigue mostrando una personalidad sencilla.

      Actualmente ha colaborado con firmas como Louis Vuitton, Hugo Boss y David Yurman, además de aparecer frecuentemente con accesorios de marcas como Dior.

      Hoy en día, Eiza disfruta de artículos exclusivos.

      Recientemente, la actriz habló sobre uno de los regalos más especiales que recibió de su pareja, el tenista Grigor Dimitrov: una bolsa Chanel XL, que pertenece a una de las colecciones más recientes.

      La artista compartió los detalles durante la premier de "I Love Boosters" en NY, donde reveló que se trataba de "la bolsa de sus sueños" y confesó que anteriormente había dejado algunas indirectas a su novio sobre el accesorio.

      Por su parte, ella le regaló una bolsa de viaje de Bottega Veneta, lo que dejó ver que ambos comparten gusto por la moda y los artículos de lujo discretos.

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