El casting de Fernando Bonilla para "La Oficina" que se viralizó
Con 41 años, Fernando Bonilla consolida su carrera con un papel clave en la serie más vista de Prime Video.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- A tres semanas de su estreno, "La Oficina " se ha convertido en uno de los títulos más comentados del streaming, generando opiniones divididas entre el público. En medio de la conversación, Fernando Bonilla
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reveló cómo fue el casting que lo llevó a interpretar al peculiar Jerónimo Ponce III.
A través de su cuenta de TikTok, el actor compartió el video de su audición, el cual rápidamente se viralizó al superar los 5 millones de vistas y acumular más de 766 mil "Me gusta".
"La Oficina" es la serie más vista en Prime Video, superando a series como "Invencible".
-----La improvisación que definió a su personaje
En el clip, Bonilla inicia con un tono serio, pero poco a poco deja ver su capacidad para incomodar y jugar con los silencios, elementos clave del humor de la serie. Su interpretación muestra desde el inicio la esencia de Jerónimo Ponce III: un jefe torpe, incómodo y con una falsa seguridad que termina por generar situaciones absurdas.
El propio actor explicó que parte del ejercicio consistía en improvisar sobre lo que significa trabajar en "Jabones Olimpo", tal como ocurre en el primer episodio. Esa mezcla entre incomodidad y humor fue lo que terminó por definir su personaje.
En redes sociales, los usuarios no tardaron en reaccionar, destacando su naturalidad frente a la cámara:
"Desde el casting me incomodé, fuiste perfecto para el personaje". "Hasta quien te grabó para el casting se rifó jaja". "A mí me encantó su personaje, le puso su propia personalidad y no solo una copia". "Se nota que sí tienes la esencia, presencia y ciencia que requiere semejante personaje", se lee.
----¿Quién es Fernando Bonilla?
Fernando Bonilla es un actor, comediante y escritor mexicano de 41 años, con una trayectoria consolidada en teatro, cine y televisión. Hijo del primer actor Héctor Bonilla, ha construido su propio camino con un estilo que combina humor, ironía y cercanía con el público.
Además de su trabajo en "La Oficina", ha incursionado en el stand up y la escritura de guiones, posicionándose como una de las voces más versátiles dentro de la comedia mexicana actual.
Con este proyecto, Bonilla no solo enfrenta el reto de adaptar un formato icónico, sino también de darle identidad propia a un personaje que ya empieza a dejar huella entre los espectadores.
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