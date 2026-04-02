El casting de Fernando Bonilla para "La Oficina" que se viralizó

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- A tres semanas de su estreno, "

" se ha convertido en uno de los títulos más comentados del streaming, generando opiniones divididas entre el público. En medio de la conversación,

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reveló cómo fue elque lo llevó a interpretar al peculiarA través de su cuenta de, el actor compartió el video de su audición, el cual rápidamente se viralizó al superar los 5 millones de vistas y acumular más de 766 mil "Me gusta"." es laen, superando a series como "".-----Laque definió a suEn el clip, Bonilla inicia con un tono serio, pero poco a poco deja ver su capacidad para incomodar y jugar con los silencios, elementos clave del. Su interpretación muestra desde el inicio la esencia de: un jefe torpe, incómodo y con una falsa seguridad que termina por generar situaciones absurdas.El propio actor explicó que parte del ejercicio consistía en improvisar sobre lo que significa trabajar en "Jabones Olimpo", tal como ocurre en el. Esa mezcla entre incomodidad y humor fue lo que terminó por definir suEn, los usuarios no tardaron en reaccionar, destacando sufrente a la cámara:"Desde elme incomodé, fuiste perfecto para el". "Hasta quien te grabó para else rifó jaja". "A mí me encantó su, le puso su propia personalidad y no solo una copia". "Se nota que sí tienes la esencia, presencia y ciencia que requiere semejante", se lee.----¿Quién eses un actor, comediante y escritor mexicano de, con una trayectoria consolidada en teatro, cine y televisión. Hijo del primer actor Héctor Bonilla, ha construido su propio camino con un estilo que combina humor, ironía y cercanía con el público.Además de su trabajo en "", ha incursionado en ely la, posicionándose como una de las voces más versátiles dentro de laactual.Con este proyecto, Bonilla no solo enfrenta el reto de adaptar un formato icónico, sino también de darlea unque ya empieza a dejar huella entre los espectadores.