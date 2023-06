El conductor Pedro Sola se declara heterofóbico

CIUDAD DE MÉXICO. - El nombre de Pedro Sola puede relacionarse con dos cosas, el programa “Ventaneando” y la polémica, y es que, ya sea por sus declaraciones o algunas de sus acciones.

Ahora, el llamado “Tío Pedrito” se ha convertido en el blanco de fuertes críticas y hasta ha sido acusado de discriminación luego de que se autoproclamara “heterofóbico”, esto en una reciente entrevista que concedió al youtuber Roberto Martínez.

Durante la plática, Sola habló sobre distintos temas de su vida como su experiencia de pertenecer a la comunidad LGBT+ en México; además, explicó su opinión sobre las personas heterosexuales y aseguró que, siente cierto recelo hacia ellos: “Así como hay homofobia, hay heterofobia. Yo tengo heterofobia a veces”, dijo el presentador

Incluso, reveló que, aunque no tiene ningún problema con los hetero, jamás podría considerarlos sus amigos, pues, a su parecer, la actitud que tienen hacia los homosexuales no es la adecuada: “Yo tuve muchísimos amigos en mi vida, pero todos son gays. Puedo tener una relación buena con ellos, pero nunca van a ser mis amigos, porque esta actitud medio condescendiente de los heterosexuales con los homosexuales me caga”, agregó.