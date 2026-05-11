EL FESTIVAL DE MAMORU HOSODA AL CINE
El cine japonés atraviesa uno de sus momentos más populares entre el público internacional gracias al impacto de producciones como "Demon Slayer" y las películas de Studio Ghibli. Ahora, los fans del anime tendrán una nueva oportunidad para acercarse a la obra de uno de los directores más reconocidos de Japón, con el Festival de Cine Mamoru Hosoda. Desde este domingo (10 de mayo) y hasta el 17 de mayo, distintas salas de Cinépolis proyectarán algunas de las películas más importantes del cineasta japonés, cuyas obras han sido reconocidas internacionalmente, incluyendo nominaciones y premios en festivales especializados y certámenes como los Premios Óscar por la película "Mirai".
En esta edición se reestrenarán cuatro de sus títulos más populares:"La chica que saltaba a través del tiempo" (2006), "Wolf Children" / "Niños lobo" (2012), "Summer Wars" (2009) Y "Mirai" (2018).
Las funciones ya comenzaron este domingo con exhibiciones de "La chica que saltaba a través del tiempo" y "Niños lobo" en complejos seleccionados de Cinépolis en México.
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