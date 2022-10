El "Johnny Depp mexicano" y su relación con Tania Rincón

A-AA+

Tania Rincón ha sabido ganarse el corazón y el respeto de sus colegas y de sus seguidores. Son más de 3.8 millones las personas que siguen de cerca la vida de la presentadora de "Hoy" en Instagram y le dejan mensajes de cariño y elogios en esa plataforma.

En las últimas horas, Tania Vanessa Rincón Sánchez, como realmente se llama la conductora de 35 años, ha compartido con sus seguidores de la red social de la camarita una fotografía luciendo un vestido rojo oscuro con lentejuelas. En el epígrafe de la imagen, la integrante del programa de radio "La Caminera" mencionó el motivo de su look glamoroso: "porque primer día de Campeón de Campeones" en "Las Estrellas bailan en Hoy".

Tal como indicó Tania, la cuarta temporada del reality ya se estrenó con muchas expectativas y la edición promete mucho show de la mano de participantes que ya han triunfado en los certámenes anteriores. Como muchos seguidores de la competencia, Rincón se preparó para recibir la presentación con un look muy brillante.

Pero eso no es todo lo que la conductora ha compartido en sus redes en estos últimos días. Rincón también ha dado qué hablar por una fotografía donde sus fans de redes sociales juraron verla con el mismísimo Johnny Depp. "Tremenda entrevista con mis amigos de La Caminera", fue el epígrafe que escribió en Instagram quien se reunió con la ex conductora de "Venga la alegría".

Lo cierto es que la celebridad que vieron los internautas de la red social es el Johnny Depp "mexicano", como se hace llamar Gabriel Regueira. Su asombroso look y parecido recuerda inevitablemente al actor y productor estadounidense de 59 años. El imitador invitado al programa de radio de Tania se ha hecho muy popular gracias a los videos que comparte en la plataforma de TikTok, donde acumula más de 800 mil seguidores.