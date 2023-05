"El laberinto del fauno", la más ovacionada en Festival de Cannes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- Todavía quedan seis días para que el Festival de Cine de Cannes finalice, sin embargo, ya son varias las producciones cinematográficas que han recibido las ovaciones más largas de la jornada, como es el caso de "Firebrand" que -esta tarde- logró que las y los presentes permanecieran de pie por ocho minutos y, aunque, este gesto de recibimiento ha sido severamente juzgado, al considerar que la cantidad de aplausos que reciba una cinta no habla de su calidad y valor, las ovaciones se han convertido en su sello de este evento y aunque han sido muchas las películas laureadas, ninguna como "El laberinto del fauno".

En el marco de la 76° edición del festival de cine francés, "Variety" hizo un recuento de las cintas más aclamadas por la audiencia de Cannes, no sin tomar en consideración que, el nivel de bulla que una película reciba -tras ser proyectada- no es equiparable a su calidad, sin embargo, con los años, dicho actuar se ha convertido en una de las mayores atracciones para las y los aficionados del cine.

Sin embargo, la medida en que una audiencia aplaude al elenco de una película, el cual siempre se encuentra presente cuando la cinta debuta en Cannes, depende de diferentes factores -expone el sitio especializado en cine-, por ejemplo, si el reparto es muy grande, la cámara tardará más tiempo filmando la reacción de cada una de las actrices y los actores, lo que influiría directamente en la duración de la ovación, así como si alguna de ellas o ellos rompe en llanto, generando que el momento sea documentado por completo, extendiendo todavía más los aplausos recibidos.

Pero entre todas las cintas, así como contra todos los factores extrínsecos, hay una película que, indiscutiblemente, se ha granjeado el título de la película con la ovación más larga del festiva; se trata de nada más y nada menos que "El laberinto del fauno" de Guillermo del Toro, la cual permaneció en pie y con las palmas de la audiencia chocando unas con otras por un intervalo de 22 minutos.

Fue un 27 de mayo del 2006 -siete meses antes de su estreno en cines-, cuando el cineasta mexicano, acompañado por un reparto conformado por actrices y actores españoles, presentó ante Cannes "El laberinto del fauno", una cinta que retrataba la vida de Ofelia, una joven soñadora que vivía en medio de los acontecimientos que tuvieron lugar durante la Guerra Civil Española en 1944, en la que las atrocidades históricas se miden con los personajes aterradores que una niña puede crear en su cabeza y el constante cuestionamiento acerca de cuál de ambos puede causar más daño.

"El laberinto del fauno prosperará en el circuito de festivales y debería encontrar audiencias agradecidas en las casas de arte de todo el mundo", reseñaba "The Hollywood Reporter," antes de que la película llegara a la pantalla grande, sin imaginarse lo acertada que resultaría su crítica, pues Cannes y su aplauso vaticinó todo el éxito que tuvo la cinta.

Las cintas que se encuentran tan sólo unos puestos por debajo de "El laberinto del fauno" son el documental "Fahrenheit 9/11" (2004) de Michael Moore y "Mud" (2012) de Jeff Nichols, con aplausos de 22 y 20 minutos, respectivamente.