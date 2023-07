El Puma Rodríguez se declara fanático de Chayanne

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 14 (EL UNIVERSAL).- El icónico cantante venezolano José Luis "El Puma" Rodríguez, de 80 años, demuestra una vez más su pasión por la música y su energía inagotable al compartir un divertido video en el que se declara fanático de Chayanne y se anima a bailar bachata.

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula casi medio millón de seguidores de todas partes del mundo, "El Puma" Rodríguez sorprendió a su fandom al mostrar su lado más divertido y bailarín. En el video, se le puede ver junto a su esposa Carolina Pérez y un grupo de amigos, disfrutando de un momento de baile al ritmo de "Bailando Bachata", el más reciente éxito de Chayanne.

Con su característico sentido del humor, "El Puma" Rodríguez admitió que no se le da tan bien la bachata como a la reconocida bailarina Yasmil Marrufo, pero no pudo resistirse a disfrutar de la pegajosa melodía del cantante puertorriqueño. El video se viralizó rápidamente, generando miles de likes y cientos de comentarios por parte de los fans, quienes destacan su talento para el baile y su eterna juventud.

"El Puma" Rodríguez se ha mantenido activo en la industria musical a lo largo de su carrera, y esta muestra de entusiasmo y alegría demuestra que la pasión por la música y el arte no tiene edad. A pesar de sus 80 años, el cantante sigue siendo una figura relevante en el mundo de la música en español, participando en shows y presentaciones alrededor del mundo.

Además de su talento y trayectoria, "El Puma" Rodríguez ha sido reconocido por su espíritu luchador y su determinación para superar los obstáculos. Hace unos años, el cantante recibió un doble trasplante de pulmón que le permitió recuperar su salud y seguir deleitando a sus seguidores con su música.