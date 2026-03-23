"EL REGRESO", EL DOCUMENTAL DE BTS

El documental de BTS llegará el 27 de marzo de 2026 a Netflix, pocos días después de la transmisión global del concierto especial "BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG", que marca su primera presentación conjunta en cuatro años.

El documental se estrenará el 27 de marzo de 2026 en Netflix. "BTS: The return" ("BTS: El regreso") sigue el reencuentro de RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin y Jungkook en Los Ángeles, donde retoman actividades como grupo tras enfocarse en proyectos individuales y cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

De acuerdo con la información de la plataforma, el documental ofrece acceso detrás de cámaras al proceso creativo del nuevo álbum "Arirang", mostrando sesiones en estudio, conversaciones internas y decisiones sobre el rumbo artístico de la banda.

También aborda los desafíos de regresar a la industria musical global después de una pausa prolongada, en un contexto donde las tendencias han cambiado.

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El documental gira en torno a la producción de "Arirang", el primer álbum del grupo desde "Proof" (2022). Además, discuten la necesidad de adaptarse a nuevas dinámicas del k-pop sin perder la identidad que los consolidó como fenómeno global.