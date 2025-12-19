EL SAG-AFTRA HONRARÁ A HARRISON FORD
El principal sindicato de actores de Hollywood, SAG-AFTRA, honrará la trayectoria de la estrella estadounidense Harrison Ford en la 61º edición de sus premios, que se celebrarán el próximo 1 de marzo en Los Ángeles.
"Ford es una presencia singular en la vida estadounidense; un actor cuyos personajes icónicos han forjado la cultura mundial. Su carrera ha sido infinitamente emocionante, siempre volviendo a su pasión por la actuación. Nos honra celebrar a una leyenda cuyo impacto en nuestro arte es imborrable", indicó este jueves en un comunicado el presidente de SAG-AFTRA, Sean Astin.
El actor de la mítica saga de películas ´Indiana Jones´ afirmó sentirse "profundamente honrado" por este reconocimiento: "He pasado la mayor parte de mi vida en sets de rodaje, trabajando junto a actores y equipos increíbles, y siempre me he sentido agradecido de formar parte de esta comunidad", agregó.
Con una extensa carrera cinematográfica que abarca más de 50 años, su papel como Bob Falfa en ´American Graffiti´ (1973) sentó las bases de un actor que alcanzó el estrellato mundial en 1977 con su interpretación de Han Solo en la saga ´Star Wars´ y elevó la franquicia a un fenómeno cultural.
