EL SAG-AFTRA HONRARÁ A HARRISON FORD

Por EFE

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
EL SAG-AFTRA HONRARÁ A HARRISON FORD

El principal sindicato de actores de Hollywood, SAG-AFTRA, honrará la trayectoria de la estrella estadounidense Harrison Ford en la 61º edición de sus premios, que se celebrarán el próximo 1 de marzo en Los Ángeles.

"Ford es una presencia singular en la vida estadounidense; un actor cuyos personajes icónicos han forjado la cultura mundial. Su carrera ha sido infinitamente emocionante, siempre volviendo a su pasión por la actuación. Nos honra celebrar a una leyenda cuyo impacto en nuestro arte es imborrable", indicó este jueves en un comunicado el presidente de SAG-AFTRA, Sean Astin.

El actor de la mítica saga de películas ´Indiana Jones´ afirmó sentirse "profundamente honrado" por este reconocimiento: "He pasado la mayor parte de mi vida en sets de rodaje, trabajando junto a actores y equipos increíbles, y siempre me he sentido agradecido de formar parte de esta comunidad", agregó.

Con una extensa carrera cinematográfica que abarca más de 50 años, su papel como Bob Falfa en ´American Graffiti´ (1973) sentó las bases de un actor que alcanzó el estrellato mundial en 1977 con su interpretación de Han Solo en la saga ´Star Wars´ y elevó la franquicia a un fenómeno cultural. 

El Universal

Rosalía y Xavi se suman a la lista de artistas preferidos de Barack Obama.

EFE

Chris Evans volverá a interpretar a Steve Rogers en la próxima entrega de Marvel, Avengers: Doomsday, emocionando a los fans de los superhéroes.

El Universal

Netflix organiza evento de regalo de velas con los personajes de Stranger Things en Ciudad de México

AP

El álbum 'Palacio' de Elsa y Elmar destaca en la escena musical