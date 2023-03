El sueño que cumplió Pedro Pascal gracias a Jennifer Lawrence

Pedro Pascal se ha convertido en uno de los actores más populares. Su paso por series exitosas como "The last of us" y "The mandalorian" lo han llevado a la cima de la fama internacional. Sin embargo, el actor no siempre gozó de los beneficios de ser una figura pública conocida. Hubo una época en la que prácticamente era un anónimo.



Fue en ese período cuando conoció a Jennifer Lawrence quien llegó a cumplirle uno de sus sueños. La actriz no solo lo terminó rescatando cuando casi lo echan de una vip, sino que además lo dejó ingresar hasta donde quería para conocer a una de sus bandas favoritas. Todo sucedió cuando él trabajaba en "Game of thrones".

Según explicó Pedro Pascal la producción de la serie de HBO los había llevado al recital de U2. Sin embargo, una vez que ya estaba adentro los invitaron a entrar a un exclusivo sector dispuesto para celebridades. A él le tocó vivir una situación vergonzosa cuando llegó a la puerta del lugar y no lo dejaron avanzar. Su rostro no era para nada conocido por los guardias de seguridad.

Pedro Pascal sostuvo que fue la actriz quien "impidió que me echaran de un recital de U2". En ese sentido, explicó que "recuerdo estar ahí, y era muy idiota. Yo la vi ahí, a Jennifer Lawrence, nos vimos entre los dos, tuvimos un momento de conexión, y se acerca y me dice: ´Sos el de la serie Narcos, ¿no?´. Me sentí muy contento por dentro, y empezamos a hablar". Pero la anécdota no terminó ahí".

"El show empezó, y había un espacio muy, pero muy especial desde el cual podía ver el escenario, y pensé que, si lograba husmear un poco por ahí, me iban a dejar pasar", agregó Pedro Pascal. "No tenía el brazalete verde, ni el rosa, o el que fuera que necesitaba. Pero no nos dejaban pasar, y de golpe ella solo dijo "él viene con nosotros", y pude entrar al lugar. ¡Gracias Jennifer!", indicó entre risas.