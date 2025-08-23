El Temach reta a Diego Ruzzarín y desata polémica rumbo a Supernova Strikers
Tras aceptar el reto, Ruzzarín respondió con un mensaje directo en redes, mientras El Temach lo acusó de "apoyar dictadores"
Luego de que Diego Ruzzarín aceptara su propuesta para pelear en el siguiente Supernova Strikers, El Temach lanzó un comentario atrevido al creador, que alude a una crítica hacia el pensamiento y contenido del empresario.
Recientemente, dos videos se hicieron virales en diversas plataformas digitales; uno fue protagonizado por El Temach, a quien se aprecia en el Supernova del pasado domingo, "invitando" a Diego Ruzzarín a pelear con él en la próxima edición del evento; el otro mostró a Ruzzarín aceptando la propuesta y diciendo: "Así te puedo partir el hocico de manera intelectual y también en el ring".
A través de una publicación en X -antes Twitter-, El Temach etiquetó y lanzó una crítica a Diego Ruzzarín, diciendo: "Vato, me parecía interesante boxear contigo porque estamos del mismo tamaño físicamente, intelectualmente no estamos ni en la misma liga, yo apoyo a la gente, tú apoyas dictadores".
El personaje, conocido por sus diversas polémicas, contestó haciendo referencia a la propuesta de Ruzzarín de primero entablar el diálogo y tener un debate, y posteriormente pelear en el ring.
Diego Ruzzarín no se quedó atrás, contestándole al originario de Aguascalientes en su misma publicación: "Ignorante y cobarde. Para sorpresa de nadie."
La respuesta de Ruzzarín ya ha generado cientos de reacciones en contra del creador de contenido y a favor de El Temach.
