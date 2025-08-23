El Temach reta a Diego Ruzzarín y desata polémica rumbo a Supernova Strikers

Luego de que Diego Ruzzarín aceptara su propuesta para pelear en el siguiente Supernova Strikers, El Temach lanzó un comentario atrevido al creador, que alude a una crítica hacia el pensamiento y contenido del empresario.

Recientemente, dos videos se hicieron virales en diversas plataformas digitales; uno fue protagonizado por El Temach, a quien se aprecia en el Supernova del pasado domingo, "invitando" a Diego Ruzzarín a pelear con él en la próxima edición del evento; el otro mostró a Ruzzarín aceptando la propuesta y diciendo: "Así te puedo partir el hocico de manera intelectual y también en el ring".

A través de una publicación en X -antes Twitter-, El Temach etiquetó y lanzó una crítica a Diego Ruzzarín, diciendo: "Vato, me parecía interesante boxear contigo porque estamos del mismo tamaño físicamente, intelectualmente no estamos ni en la misma liga, yo apoyo a la gente, tú apoyas dictadores".

El personaje, conocido por sus diversas polémicas, contestó haciendo referencia a la propuesta de Ruzzarín de primero entablar el diálogo y tener un debate, y posteriormente pelear en el ring.

Diego Ruzzarín no se quedó atrás, contestándole al originario de Aguascalientes en su misma publicación: "Ignorante y cobarde. Para sorpresa de nadie."

La respuesta de Ruzzarín ya ha generado cientos de reacciones en contra del creador de contenido y a favor de El Temach.