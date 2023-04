Elías Ayub invita a seguidores y haters a su "cumple" en Polanco

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- A través de sus redes sociales, el empresario Arturo Elías Ayub hizo una invitación a todos sus seguidores y haters para celebrar su cumpleaños número 58, en un parque de la colonia Polanco, donde se realizará la fiesta y habrá ¡taquitos de canasta y chescos!

En un video difundido en su cuenta de Twitter, el director de Fundación Telmex prometió tacos de canasta y refrescos para celebrar su cumpleaños, pues dijo que la gente es a todo dar con él siempre, "se me hizo algo muy padre".

Con el carisma que lo caracteriza, Arturo Elías Ayub dijo en el video: ¡Oigan! ¿Qué creen? Mañana es mi cumple, ¡no manches!, me estoy haciendo viejo.

El empresario mencionó que el menú para su fiesta de cumple será taquitos de canasta y refrescos; "no gran cosa, por qué quién sabe cuántos lleguen".

"Pero neta, invitados todos, está buenísima la idea. Los invito mañana 27 de abril a las 2:30 de la tarde, en el parque que está enfrente de la iglesia de San Agustín, en Polanco, no hay pierde".

Te invito a mi cumple pic.twitter.com/l2tw0fxcOA — Arturo Elias Ayub (@arturoelias) April 27, 2023

También compartió con sus seguidores que a su edad ha aprendido que en la vida lo único que debes juntar es más amigos; "así que estaría super cool verlos por ahí. Les mando un abrazote y nos vemos mañana", dijo.Pidió a sus seguidores confirmar por medio de las redes sociales quién asistirá a su cumple, para saber cuántos tacos comprar.Finalizó diciendo que también sus haters están invitados, "aunque son pocos", según él.