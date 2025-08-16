logo pulso
Emiliano Aguilar aclara si lanzó indirecta a Ángela Aguilar y Nodal

El hijo de Pepe Aguilar genera confusión con un video en TikTok que muchos interpretan como una indirecta hacia su hermana y cuñado. ¿Qué hay detrás?

Por El Universal

Agosto 16, 2025 07:45 p.m.
Emiliano Aguilar aclara si lanzó indirecta a Ángela Aguilar y Nodal

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 16 (EL UNIVERSAL).- Las aguas turbulentas parecían haberse calmado para Ángela Aguilar y Christian Nodal tras haber hecho pública su relación. Sin embargo, la entrevista publicada esta semana, en la que el cantante de regional mexicano habló con detalle y con fechas sobre cómo inició su fugaz romance a pocos días de cortar con su ex, Cazzu, reavivó la polémica entre los usuarios en redes sociales.

Los fanáticos no han querido perder detalle sobre si la familia Aguilar reaccionaría a las palabras del intérprete de "Botella tras botella". En medio de esta controversia, Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, generó confusión con un mensaje dirigido a sus seguidores, que muchos interpretaron como una indirecta para su hermana y su cuñado.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, el rapero de 34 años preguntó: "¿Qué es poner el cuerno?". A manera de dinámica y con humor, explicó para él qué significa infidelidad y dio ejemplos, como el envío de mensajes, pidiendo luego que sus seguidores compartieran su punto de vista.

"Acá andamos de regreso, haciendo videos", dijo Emiliano. "Tengo una pregunta, específicamente para las mujeres: para ustedes, ¿qué es poner el cuerno? Bueno, también para los hombres, para todos, ¿qué es poner el cuerno para ustedes?"

Sin embargo, el debate rápidamente se inclinó hacia la polémica que rodea al matrimonio de Nodal y Ángela. Entre los comentarios se leyeron reacciones como:

En las respuestas, muchos recordaron que Nodal cortó con Cazzu el 8 de mayo; el 14 del mismo mes se dio su primer beso con Ángela Aguilar; el 20 de mayo le informó a Cazzu que estaba saliendo con alguien nuevo; el 23 de mayo Nodal y Cazzu hicieron pública la ruptura; y el 29 de mayo se casó con Ángela en Roma.

Emiliano, lejos de incomodarse por los comentarios respondió a algunos con emojis de risa.

En otro video, Emiliano aclaró a su audiencia que su pregunta no tenía nada que ver con Ángela ni con Nodal, aunque no mencionó sus nombres. Entre risas, dijo:

"Ese video que hice de poner los cuernos, no era específicamente para todos los comentarios que están poniendo".

El rapero explicó que en realidad se refería a la polémica generada por un video de dos policías en México realizando actos sexuales en un auto.

"Todos me están cag... el palo que me estoy riendo o en los comentarios, oye pues no manches, está bien chistoso, ¿es como si no me voy reír?", dijo.

Finalmente, reiteró que no se refería a su familia y que simplemente le resultó graciosa la reacción de las personas. En los comentarios Emiliano agregó:

"A mí nadie me regaña, me seguiré riendo".

