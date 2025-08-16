Capturan a revendedor en la Fenapo

Un sujeto que revendía boletos para el palenque de la Fenapo, fue capturado por agentes de la Guardia Civil Estatal que le incautaron tres tickts que traía y además un equipo de radio frecuencia que utilizaba para alertar a otros compañeros de los operativos.

La detención ocurrió la tarde del jueves, cuando los uniformados se percataron del hecho en las inmediaciones del recinto ferial, luego de notar que sujeto estaba con varios boletos y con un equipo de radio comunicación.

Por ello se le cuestionó sobre lo que realizaba en el lugar, siendo descubierto en la venta a un excesivo precio de entradas para el palenque, además de inmediato comenzó a alertar por medio del radio frecuencia a terceras personas, que posiblemente estaban coludidas en la reventa de estas entradas.

El individuo traía un total de tres boletos para el espectáculo Dancing Queens, a presentarse la noche del jueves en el palenque.

Por lo anterior, se le hizo de conocimiento a Andrés “N” de 59 años, que sería puesto a disposición de las autoridades competentes, por probable mal uso de equipos de radio frecuencia y lo que le resulte.

La Guardia Civil Estatal recomienda a la ciudadanía no comprar boletos para los eventos de la Fenapo a terceras personas, ya que puede tratarse de un posible acto de extorsión.

Se recuerda que los eventos y la compra de entradas, sólo son por medios oficiales y se debe evitaa a revendedores; también se solicita en caso de detectar a personas vendiendo entradas para eventos gratuitos, reportarlo de inmediato a las autoridades.