Procesan a médico por negar cirugía a mujer “trans”

Por negarse a practicarle cirugía a una mujer “trans”, la que además presuntamente le envió mensajes con connotación homofóbica, un médico cirujano maxilofacial fue vinculado a proceso luego de ser aprehendido por la Fiscalía General del Estado en base a la denuncia presentada por la parte afectada por el delito de discriminación.

La FGE informó al respecto que obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra del médico y abundó que la víctima, quien se identifica como mujer “trans” desde hace siete años, solicitó una cotización para una intervención en el rostro en la clínica maxilofacial ubicada la avenida Palmira, al poniente de la ciudad, donde el ahora procesado presta sus servicios.

Sin embargo, el señalado, de nombre Iván “N”, envió mensajes de texto a la agraviada, presuntamente indicándole que por su orientación sexual no le iba a practicar la cirugía y añadió mensajes bíblicos con connotaciones homofóbicas.

Este hecho fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, la cual dio seguimiento al caso y, en primera instancia, logró que el imputado fuera requerido por medio de un oficio de citación emitido por la autoridad judicial.

Al acatar dicho ordenamiento, se llevó a cabo la audiencia inicial, donde agentes fiscales formularon la imputación del delito de discriminación al señalado y solicitaron medidas cautelares para salvaguardar la integridad de la parte afectada.

Al conceder lo propuesto por la FGE, el Juez de Control determinó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.