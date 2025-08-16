Tren parte en dos a tráiler en la Zona Industrial

Al intentar ganarle el paso, un tráiler fue partido en dos por el tren cuando circulaba por el Eje 140 de la Zona Industrial, por suerte no hubo personas detenidas pero los daños materiales son cuantiosos.

El hecho tuvo lugar cerca de la una de la tarde de este viernes, en que el tráiler Kenworth de color negro con remolque tipo caja de color blanco, se desplazaba por el Eje 140.

Al llegar al cruce con las vías México-Laredo, el tren se acercaba peligrosamente pero el conductor al parecer traía prisa y pensó que podría cruzar, por lo que se aventuró a cruza ignorando el silbato de advertencia de la locomotora.

Sin embargo, no se logró el cometido y de esta forma el tren embistió al tráiler por la parte de la caja, la cual fue partida en dos, quedando la parte cercenada sobre lo rieles mientras que el resto de la unidad a unos metros.

Afortunadamente el conductor del tráiler salió ileso en el percance y elementos de la Policía Vial Municipal acudieron a tomar conocimiento; la unidad sería trasladada a una pensión mientras que el tren continuaría su ruta hacia su destino, al contar con su derecho de vía.