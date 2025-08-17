logo pulso
Emiliano Aguilar publica indirecta a Christian Nodal en redes sociales

La controversia entre Emiliano Aguilar y Christian Nodal continúa creciendo tras un mensaje en redes sociales que ha generado debate entre seguidores.

Por El Universal

Agosto 17, 2025 06:52 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 17 (EL UNIVERSAL).- Emiliano Aguilar se sumó a la ola de críticas que ha recibido Christian Nodal, su cuñado, tras las declaraciones que hizo sobre su ruptura con Cazzu y el inicio de su relación con Ángela Aguilar.

En una reciente entrevista que ofreció a Adela Micha, el cantante admitió que se separó de la madre de su hija, retomó su amor con Ángela y hasta se casó con ella, todo durante el mes de mayo, generando toda clase de comentarios en su contra.

Ahora, el hermano mayor de su esposa hizo uso de sus redes sociales para publicar una serie de imágenes que muchos usuarios interpretaron como una clara indirecta hacia el intérprete de "Botella tras botella".

En las postales, el rapero aparece sentado frente a una mesa y debajo de ella se encuentran varias cartas de la baraja española. Además, las acompañó con la frase: "En el mes de mayo hay que hablar claramente. Hay que poner las cartas debajo de la mesa", escribió.

Muchos de sus seguidores no tardaron en relacionar este post con la polémica de su cuñado, abriendo el debate en los comentarios:

"Ahora si te sacan del testamento", "Eres el único Aguilar que cae bien", "Amo tu sarcasmo y buen sentido del humor", "Si te estás colgando de las polémicas de otros, es porque no puedes brillar con luz propia", "No te luce estar opinando de lo que no debes", son algunos mensajes que se pueden leer.

Esta no es la primera vez que Emiliano deja entrever que no está de acuerdo con el esposo de su hermana. Anteriormente llegó a declararse fan de Cazzu (expareja de Nodal) y hasta reveló que le encantaría colaborar con ella.

Además, mientras el escándalo estallaba, el mayor de los hermanos Aguilar dejó varios comentarios en las fotografías de la argentina, lo que muchos tomaron como un intento de llamar su atención.

Mientras tanto, el también cantante continúa con su carrera dentro de la música urbana y se mantiene alejado de la familia de su padre.

SLP

El Universal

La controversia entre Emiliano Aguilar y Christian Nodal continúa creciendo tras un mensaje en redes sociales que ha generado debate entre seguidores.

